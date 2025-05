Tomáš: Rodičom starajúcim sa o deti by sa nemuseli znižovať dôchodky

Bratislava 14. mája (TASR) - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa mala tak diskriminácia najmä pre matky seniorky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení by mohla platiť už od januára budúceho roka. Povedal to v stredu na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



„V slovenskej ústave je napísané, že výchova dieťaťa by nemala mať negatívny vplyv na výšku dôchodkov, a toto ustanovenie my potrebujeme naplniť. Naši predchodcovia sa o to pokúsili takzvaným rodičovským dôchodkom, ktorý však podľa všetkých odborníkov úplne nespĺňa tento cieľ,“ uviedol Tomáš s tým, že rodičovský dôchodok bol diskriminačný voči tým, ktorí nemajú deti alebo im zomreli, prípadne sú zdravotne znevýhodnené a nemôžu pracovať. Potrebné boli preto zmeny, ku ktorým došlo od januára 2025, pričom po novom sa už nebude rodičovský dôchodok vyplácať z odvodov Sociálnej poisťovne (SP), ale z daní príjmov fyzických osôb.



Ak sa v súčasnosti stará o dieťa jeden z rodičov, tak sa počas obdobia na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke za neho odvádzajú dôchodkové odvody do SP z vymeriavacieho základu 60 % priemernej mzdy. Práve preto má táto skupina ľudí nižšie dôchodky, pričom podľa Tomáša je to diskriminačné a celý proces sa má prepočítať.



„Na matky seniorky alebo otcov seniorov, ktorí sa starali o deti na materskej a rodičovskej dovolenke, sa štát bude pozerať tak, ako keby v tom období riadne pracovali a takto bude akceptovať aj dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne, čo bude znamenať, že dôchodky prepočítame a v mnohých prípadoch zvýšime,“ spresnil šéf rezortu práce. Zavedením novej úpravy sa nezhorší situácia nikomu, pričom sa nezníži dôchodok napríklad nízkopríjmovým skupinám či ľuďom pracujúcim dlhodobo na čiastočný úväzok, dohodu alebo za minimálnu mzdu. Aby sa predišlo špekulatívnym konaniam, tak bude potrebné dokázať aj určitý počet reálne opracovaných rokov.



Prepočítavanie sa bude týkať riadnych starobných, predčasných aj invalidných dôchodkov. Opatrenie by sa malo podľa Tomáša pozitívne dotknúť takmer 500.000 dôchodcov. Ročne by si mohli v priemere prilepšiť o 180 až 200 eur, v závislosti od toho, koľko majú detí, bude zároveň ročná suma vyššia. Prepočítavanie dôchodkov bude na základe odhadov SP trvať približne štyri roky, pričom ročne by malo ísť tejto skupine ľudí 40 až 50 miliónov eur.