< sekcia Ekonomika
Tomáš:Prijali sa kľúčové opatrenia v sociálnej oblasti i na trhu práce
Minister ako pozitívum vyzdvihol aj odstránenie 20-ročnej diskriminácie rodičov, najmä matiek, ktoré sa starali o deti na materskej a rodičovskej dovolenke a z tohto dôvodu mali nižšie dôchodky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. decembra - Tento rok sa podarilo prijať v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR veľa kľúčových zmien a opatrení. Od reformy financovania sociálnych služieb cez podporné opatrenia na trhu práce až po odstránenie 20-ročnej diskriminácie matiek, ktoré mali z dôvodu starostlivosti o deti na materskej a rodičovskej dovolenke nižšie dôchodky. Pre TASR takto zhodnotil rok činnosti MPSVR rezortný šéf Erik Tomáš (Hlas-SD).
Na Slovensku sa podarilo udržať nezamestnanosť na historických minimách, k čomu podľa ministra prispeli aj opatrenia z rezortu práce. Medzi nich patrilo napríklad pokračovanie projektu Právo na prvé zamestnanie pre mladých ľudí, v rámci ktorého sa podarilo zamestnať 2400 osôb a 75 % sa udržalo na pracovnom trhu bez akejkoľvek podpory a dotácií zo strany štátu. Tento rok začal platiť aj nový zámer rezortu pod názvom Práca namiesto dávok. Jeho princípom je, že každý kto môže pracovať, no odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude krátená.
„Aktuálne čísla hovoria, že sa nám takto už podarilo zamestnať približne 900 ľudí. A v prípade 130 ľudí sme začali správne konania vedúce k odoberaniu dávky v hmotnej núdzi, pretože buď odmietli vhodnú pracovnú ponuku alebo nenastúpili do zamestnania,“ uviedol Tomáš. Podľa neho budú tieto čísla rapídne narastať, pretože najskôr bolo potrebné vyhľadať ľudí, ktorí nie sú evidovaní v evidencii nezamestnaných, ale na druhej strane sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. „Máme však 9500 ľudí, ktorých odmietli samotní zamestnávatelia. Okamžite sme preto nasadili naše pracovné programy, takzvané finančné stimuly pre zamestnávateľov a pripravili opatrenia, aby zamestnávatelia zamestnali aj ľudí, ktorí si ťažko hľadajú prácu,” doplnil.
Tento rok podľa neho dobre zafungoval aj nový automat na minimálnu mzdu, ktorý stanovil jej výšku na budúci rok. Od 1. januára 2026 sa minimálna mzda zvýši o 99 eur na 915 eur, čo vníma minister ako dobrú správu pre ľudí s najnižšími platmi, ale aj pre tých, ktorí pracujú počas víkendu a nocí, keďže sa im zvýšia príplatky za prácu v neštandardných časoch. Zhodnotil, že zvýšenie minimálnej mzdy bude mať veľký vplyv aj na rast platov.
Vláda odsúhlasila ku koncu roka aj ďalší dôležitý zákon rezortu práce o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Jeho cieľom je zaviesť systém transparentnosti odmeňovania, ktorý umožní efektívne monitorovanie a posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.
MPSVR vlani schválilo aj reformu posudkovej činnosti, ktorá začala platiť od 1. septembra tohto roka. Tomáš zhodnotil, že úrady práce vydávajú jednotné posudky v zákonných lehotách. Prvé výsledky ukázali, že bolo vydaných 92 % integrovaných posudkov, čo je podľa neho dobrý výsledok, keďže zvyšné percentá tvoria najmä zamietnuté žiadosti z dôvodu úmrtia alebo nespolupráce.
V závere roka sa podarilo schváliť aj reformu financovania sociálnych služieb, ktorá bude podľa ministra novou etapou v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Zdôraznil, že reforma bola schválená po širokom sociálnom dialógu a prináša mnohé výhody pre odkázaných ľudí, ale aj pre tých, ktorí sa o nich starajú. Po novom už bude môcť samotná odkázaná osoba rozhodnúť o tom, či použije príspevok v odkázanosti na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými, prípadne blízkymi osobami alebo na terénnu opatrovateľskú či ambulantnú službu. Platové ohodnotenie a zvýšenie atraktívnosti povolania opatrovateľov je podľa ministra v prvom rade v kompetencii samotných poskytovateľov sociálnych služieb, teda samospráv alebo neverejných poskytovateľov. Zdôraznil však, že štát môže urobiť systémové zmeny, pričom prostredníctvom reformy pôjde do sociálnych služieb navyše o 300 miliónov eur.
Minister ako pozitívum vyzdvihol aj odstránenie 20-ročnej diskriminácie rodičov, najmä matiek, ktoré sa starali o deti na materskej a rodičovskej dovolenke a z tohto dôvodu mali nižšie dôchodky. Po novom sa aj toto obdobie bude započítavať do dôchodku ako by riadne pracovali, pričom to platí nielen pre budúce matky, ale aj spätne do minulosti, keď sa rodičom tieto dôchodky prepočítajú zo strany Sociálnej poisťovne spätne s platnosťou od 1. januára 2026.
Na Slovensku sa podarilo udržať nezamestnanosť na historických minimách, k čomu podľa ministra prispeli aj opatrenia z rezortu práce. Medzi nich patrilo napríklad pokračovanie projektu Právo na prvé zamestnanie pre mladých ľudí, v rámci ktorého sa podarilo zamestnať 2400 osôb a 75 % sa udržalo na pracovnom trhu bez akejkoľvek podpory a dotácií zo strany štátu. Tento rok začal platiť aj nový zámer rezortu pod názvom Práca namiesto dávok. Jeho princípom je, že každý kto môže pracovať, no odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude krátená.
„Aktuálne čísla hovoria, že sa nám takto už podarilo zamestnať približne 900 ľudí. A v prípade 130 ľudí sme začali správne konania vedúce k odoberaniu dávky v hmotnej núdzi, pretože buď odmietli vhodnú pracovnú ponuku alebo nenastúpili do zamestnania,“ uviedol Tomáš. Podľa neho budú tieto čísla rapídne narastať, pretože najskôr bolo potrebné vyhľadať ľudí, ktorí nie sú evidovaní v evidencii nezamestnaných, ale na druhej strane sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. „Máme však 9500 ľudí, ktorých odmietli samotní zamestnávatelia. Okamžite sme preto nasadili naše pracovné programy, takzvané finančné stimuly pre zamestnávateľov a pripravili opatrenia, aby zamestnávatelia zamestnali aj ľudí, ktorí si ťažko hľadajú prácu,” doplnil.
Tento rok podľa neho dobre zafungoval aj nový automat na minimálnu mzdu, ktorý stanovil jej výšku na budúci rok. Od 1. januára 2026 sa minimálna mzda zvýši o 99 eur na 915 eur, čo vníma minister ako dobrú správu pre ľudí s najnižšími platmi, ale aj pre tých, ktorí pracujú počas víkendu a nocí, keďže sa im zvýšia príplatky za prácu v neštandardných časoch. Zhodnotil, že zvýšenie minimálnej mzdy bude mať veľký vplyv aj na rast platov.
Vláda odsúhlasila ku koncu roka aj ďalší dôležitý zákon rezortu práce o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Jeho cieľom je zaviesť systém transparentnosti odmeňovania, ktorý umožní efektívne monitorovanie a posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.
MPSVR vlani schválilo aj reformu posudkovej činnosti, ktorá začala platiť od 1. septembra tohto roka. Tomáš zhodnotil, že úrady práce vydávajú jednotné posudky v zákonných lehotách. Prvé výsledky ukázali, že bolo vydaných 92 % integrovaných posudkov, čo je podľa neho dobrý výsledok, keďže zvyšné percentá tvoria najmä zamietnuté žiadosti z dôvodu úmrtia alebo nespolupráce.
V závere roka sa podarilo schváliť aj reformu financovania sociálnych služieb, ktorá bude podľa ministra novou etapou v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Zdôraznil, že reforma bola schválená po širokom sociálnom dialógu a prináša mnohé výhody pre odkázaných ľudí, ale aj pre tých, ktorí sa o nich starajú. Po novom už bude môcť samotná odkázaná osoba rozhodnúť o tom, či použije príspevok v odkázanosti na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými, prípadne blízkymi osobami alebo na terénnu opatrovateľskú či ambulantnú službu. Platové ohodnotenie a zvýšenie atraktívnosti povolania opatrovateľov je podľa ministra v prvom rade v kompetencii samotných poskytovateľov sociálnych služieb, teda samospráv alebo neverejných poskytovateľov. Zdôraznil však, že štát môže urobiť systémové zmeny, pričom prostredníctvom reformy pôjde do sociálnych služieb navyše o 300 miliónov eur.
Minister ako pozitívum vyzdvihol aj odstránenie 20-ročnej diskriminácie rodičov, najmä matiek, ktoré sa starali o deti na materskej a rodičovskej dovolenke a z tohto dôvodu mali nižšie dôchodky. Po novom sa aj toto obdobie bude započítavať do dôchodku ako by riadne pracovali, pričom to platí nielen pre budúce matky, ale aj spätne do minulosti, keď sa rodičom tieto dôchodky prepočítajú zo strany Sociálnej poisťovne spätne s platnosťou od 1. januára 2026.