Tomáš: Výška kompenzačných príspevkov sa pri posudzovaní nemení

Bratislava 28. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili vo štvrtok reformu o posudkovej činnosti, na výšku kompenzačných príspevkov to nebude mať vplyv. Reforma bude platiť od septembra budúceho roka a prinesie jednotný posudok, ktorý bude pozostávať zo zdravotnej a sociálnej časti. Sociálny pracovník najprv posúdi sociálne pomery konkrétnej osoby a následne posudkový lekár zhodnotí jej zdravotný stav, uviedol na štvrtkovom tlačovom brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Podarilo sa dosiahnuť významný míľnik z plánu obnovy, ale dovolím si povedať, že ide aj o významný míľnik v starostlivosti o odkázaných ľudí," povedal Tomáš. Doplnil, že reformu rezort práce pripravoval 15 mesiacov v spolupráci s rôznymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú témou pomoci pre odkázaných ľudí. Reforma je jedným z míľnikov plánu obnovy Slovenska, pričom schválená bola ešte v roku 2021 bývalou vládou, no podľa ministra práce sa na nej začalo pracovať až vlani v júli.



Tomáš spresnil, že po novom budú úrady práce vydávať jednotný posudok pre nárok na sociálne služby aj kompenzačné príspevky. Reforma podľa neho nerieši výšku kompenzačných príspevkov, tie zostanú nezmenené.



"Po novom zároveň sa nebudú posudzovať samotné diagnózy, ktoré môžu spôsobiť ťažké zdravotné postihnutie, ale vplyv týchto diagnóz na obmedzenie funkčnosti organizmu, či už fyzické alebo mentálne," vysvetlil šéf rezortu s tým, že ak nedôjde k zhode medzi sociálnym pracovníkom a posudkovým lekárom, tak v danom prípade rozhodne konzílium. V jednoduchých veciach sa bude podľa neho rozhodovať bezodkladne a v zložitejších prípadoch do 60 dní s možnosťou predlženia lehoty najviac o 60 dní.



V rámci reformy sa podľa neho posilnia tiež kapacity úradov práce, pričom sa zvýši počet sociálnych pracovníkov o 140 a posudkových lekárov o 100. Dodal, že úrady práce budú mať deväť mesiacov na to, aby sa pripravili na reformu a už v súčasnosti sa testuje v rámci troch pilotných projektov na troch úradoch práce v Pezinku, Senici a Trenčíne.



"Doteraz mnohí ľudia ani len netušili, čo všetko by ešte mohli získať, aký konkrétny príspevok by mohli od štátu dostať. Zaviedli sme samozrejme, aj lehoty, ktoré budú jasne stanovené na vypracovanie jednak samotného posudku a potom aj lehoty na rozhodnutie o kompenzačných príspevkoch. A po novom dokonca bude aj možnosť sa odvolať, ak nebude človek spokojný s rozhodnutím úradov práce, bude sa môcť odvolať na ústredie práce," uzavrel Tomáš.