Toolbox poskytne firmám návod, ako dekarbonizovať

Bratislava 7. februára (TASR) - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei) a jej partnerské spoločnosti v stredu predstavili tzv. Toolbox, ktorý malým a stredným podnikom (MSP) poskytne skúsenosti týchto spoločností s realizáciou dekarbonizačných opatrení. Pomocou nich môžu znížiť svoju spotrebu energie o 15 až 18 % a podieľať sa tak väčšej udržateľnosti.



Do iniciatívy #PartnerForSustainability sa zapojili spoločnosti AfB Slovakia, Evonik Fermas, Kaufland Slovenská republika, Lidl Slovenská republika, Slovenský plynárenský priemysel, Volkswagen Slovakia, Východoslovenská distribučná a Západoslovenská energetika. Väčšina z nich má nemecké zázemie.



Prezident AHK Slowakei Peter Lazar uviedol, že dekarbonizácia sa pre podniky prakticky nedá obísť, avšak spoločnosti často nemajú potrebné odborné znalosti na realizáciu takýchto opatrení.



"Je tu významný faktor nákladov na energie a zdroje, neustále sprísňovanie environmentálnych predpisov EÚ a v neposlednom rade aj rastúce očakávania zákazníkov v Európe a Severnej Amerike na nízku uhlíkovú stopu. Chceme preto MSP poskytnúť jednoduchý úvod do budúcej témy dekarbonizácie," doplnil Lazar.



Predstavený Toolbox podľa neho obsahuje konkrétne príklady týkajúce sa úspešne realizovaných dekarbonizačných opatrení. Sú zhrnuté v štyroch bodoch, a to identifikácia zdrojov emisií CO2, zhromažďovanie údajov o spotrebe a emisiách, určenie množstva CO2 vzniknutého pri prevádzkovej spotrebe a identifikácia opatrení, ktoré je pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality potrebné prijať.



Riaditeľ odboru zelenej ekonomiky Úradu vlády SR Henrich Krejčí na tlačovej konferencii uviedol, že MSP mali, respektíve stále majú v rámci plánu obnovy k dispozícii viacero výziev, ako sa môžu podieľať na rozvoji obnoviteľných zdrojov na Slovensku či dekarbonizácii ekonomiky. Jedna z aktuálne otvorených výziev sa podľa neho týka oblastí, ako napríklad bezuhlíková energetika, bezemisná mobilita, biohospodárstvo či udržateľné poľnohospodárstvo.



"Táto výzva, ktorej vykonávateľom je Výskumná a inovačná autorita (VAIA), je otvorená do polovice marca. Podpora bude MSP poskytovaná prostredníctvom Slovenského investičného holdingu. Viac tých informácií a harmonogram výziev je na webe plánu obnovy, poprípade na webových stránkach samotných vykonávateľov," dodal Krejčí.