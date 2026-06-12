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Top 80 rodinných firiem Slovenska dosiahlo tržby takmer 10 miliárd eur
Z pohľadu dosiahnutého zisku je najúspešnejšou firmou rodinná spoločnosť Niké, ktorej vedenie po smrti otca Otta Bergera prebral jeho syn Roman.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Top 80 rodinných firiem Slovenska dosiahlo za ostatný finančný rok celkové tržby 9,9 miliardy eur a zisk takmer 290 miliónov eur. V medziročnom porovnaní zaznamenali nárast tržieb o približne 200 miliónov eur, ich súhrnný zisk klesol o viac ako 50 miliónov eur, čo odzrkadľuje dianie v domácej i svetovej ekonomike. Informoval o tom biznisový magazín Forbes Slovensko, ktorý zostavil rebríček s najväčším počtom rodinných firiem z hľadiska výnosov a ziskov.
Celkovým lídrom rebríčka Top 80 rodinných firiem Slovenska za rok 2026 sa druhýkrát po sebe stala spoločnosť Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka. Za rok 2024 (novšie dáta neboli v čase uzávierky rebríčka k dispozícii) vykázala skupina celkové výnosy 2,2 miliardy eur a zisk pred zdanením 13,3 milióna eur.
Z pohľadu dosiahnutého zisku je najúspešnejšou firmou rodinná spoločnosť Niké, ktorej vedenie po smrti otca Otta Bergera prebral jeho syn Roman. Niké v roku 2025 vykázala rekordný zisk 54,3 milióna eur pri výnosoch 265,4 milióna eur.
Košický veľkoobchod Labaš a sieť maloobchodných predajní pod značkou Fresh zaznamenali v roku 2024 v absolútnych číslach rekordné výnosy 433,2 milióna eur pri zisku 10,8 milióna eur.
„V rebríčku máme oproti vlaňajšku aj desiatku nováčikov, pričom mnohé rodinné spoločnosti sa do tohto elitného výberu nedostali. Zoznam sme sa rozhodli uzavrieť pri úrovni výnosov 20 miliónov eur s podmienkou vykázaného zisku,“ priblížila redaktorka Forbes Slovensko Martina Jurinová, ktorá sa na tvorbe rebríčka podieľala spoločne s redaktorom Marekom Porackým.
Prvých desať spoločností z aktuálneho vydania Top 80 rodinných firiem Slovenska vykázalo polovicu - 5 miliárd eur z celkových výnosov všetkých firiem z rebríčka a pripísalo si viac ako 40 percent celkového zisku - takmer 120 miliónov eur.
Podľa pomeru tržieb a ziskov patria k najúspešnejším spoločnosti Finby a Finby SSC rodiny Rintelovcov. Pri výnosoch 41,3 milióna eur dosiahli zisk 14,6 milióna eur. Spoločnosť Telegrafia Košice rodiny Marčákovcov, jeden z nováčikov rebríčka, pri tržbách 19,8 milióna eur vykázala zisk pred zdanením 4,5 milióna eur.
Firmy, ktoré podnikajú vo veľkoobchode aj v maloobchode, v rebríčku vykázali okolo 40 % z celkových výnosov firiem v rebríčku - 4,4 miliardy eur.
Posilňovali aj rodinné firmy v oblasti cestovného ruchu. V aktuálnom rebríčku sú tri takého spoločnosti - Hydrotour rodiny Milkovcov, Satur, ktorý spoločne rozvíjajú sestry Eleonóra Fedorová a Ľudmila Masariková, a Bubo travel agency, kde väčšinový podiel vlastnia bratia Ľuboš a Pavel Fellnerovci. Ich celkové tržby za posledný finančný rok dosiahli 273,7 milióna eur.
Rebríček Top 80 rodinných firiem je zverejnený na webe magazínu Forbes Slovensko.
Celkovým lídrom rebríčka Top 80 rodinných firiem Slovenska za rok 2026 sa druhýkrát po sebe stala spoločnosť Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka. Za rok 2024 (novšie dáta neboli v čase uzávierky rebríčka k dispozícii) vykázala skupina celkové výnosy 2,2 miliardy eur a zisk pred zdanením 13,3 milióna eur.
Z pohľadu dosiahnutého zisku je najúspešnejšou firmou rodinná spoločnosť Niké, ktorej vedenie po smrti otca Otta Bergera prebral jeho syn Roman. Niké v roku 2025 vykázala rekordný zisk 54,3 milióna eur pri výnosoch 265,4 milióna eur.
Košický veľkoobchod Labaš a sieť maloobchodných predajní pod značkou Fresh zaznamenali v roku 2024 v absolútnych číslach rekordné výnosy 433,2 milióna eur pri zisku 10,8 milióna eur.
„V rebríčku máme oproti vlaňajšku aj desiatku nováčikov, pričom mnohé rodinné spoločnosti sa do tohto elitného výberu nedostali. Zoznam sme sa rozhodli uzavrieť pri úrovni výnosov 20 miliónov eur s podmienkou vykázaného zisku,“ priblížila redaktorka Forbes Slovensko Martina Jurinová, ktorá sa na tvorbe rebríčka podieľala spoločne s redaktorom Marekom Porackým.
Prvých desať spoločností z aktuálneho vydania Top 80 rodinných firiem Slovenska vykázalo polovicu - 5 miliárd eur z celkových výnosov všetkých firiem z rebríčka a pripísalo si viac ako 40 percent celkového zisku - takmer 120 miliónov eur.
Podľa pomeru tržieb a ziskov patria k najúspešnejším spoločnosti Finby a Finby SSC rodiny Rintelovcov. Pri výnosoch 41,3 milióna eur dosiahli zisk 14,6 milióna eur. Spoločnosť Telegrafia Košice rodiny Marčákovcov, jeden z nováčikov rebríčka, pri tržbách 19,8 milióna eur vykázala zisk pred zdanením 4,5 milióna eur.
Firmy, ktoré podnikajú vo veľkoobchode aj v maloobchode, v rebríčku vykázali okolo 40 % z celkových výnosov firiem v rebríčku - 4,4 miliardy eur.
Posilňovali aj rodinné firmy v oblasti cestovného ruchu. V aktuálnom rebríčku sú tri takého spoločnosti - Hydrotour rodiny Milkovcov, Satur, ktorý spoločne rozvíjajú sestry Eleonóra Fedorová a Ľudmila Masariková, a Bubo travel agency, kde väčšinový podiel vlastnia bratia Ľuboš a Pavel Fellnerovci. Ich celkové tržby za posledný finančný rok dosiahli 273,7 milióna eur.
Rebríček Top 80 rodinných firiem je zverejnený na webe magazínu Forbes Slovensko.