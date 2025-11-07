< sekcia Ekonomika
Top firmy odviedli na daniach vyše 7 miliárd eur, najviac Volkswagen
TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Celkovo top 300 firiem na Slovensku odviedlo do štátneho rozpočtu spolu 7,33 miliardy eur na priamych daniach a odvodoch. V top desiatke platcov daní a odvodov sa umiestnili nefinančné podniky ako automobilové či energetické spoločnosti. Vyplýva to z aktuálneho Taxparency Reportu za rok 2024 od poradenskej spoločnosti BMB Partners Taxand.
„Len daň z príjmov právnických osôb týchto 300 firiem pritom predstavuje takmer 40 % z celkového výberu týchto daní do štátneho rozpočtu. Spolu tejto dani pritom podlieha cez 300.000 slovenských firiem, teda tisíckrát viac. Najväčší podiel na náraste tejto dane o vyše 12 % má automobilový priemysel, ktorý zostáva kľúčovým pilierom slovenskej ekonomiky,“ uviedla spoločnosť.
Na prvom mieste v rebríčku nefinančných podnikov sa umiestnil Volkswagen Slovakia, ktorý v roku 2024 odviedol 327,96 milióna eur, čo je medziročne takmer o 50 miliónov eur viac. Na druhom mieste skončila Kia Slovakia s príspevkom 311,49 milióna eur, v medziročnom porovnaní ide o nárast o vyše 99 miliónov eur. Tretie miesto patrí Slovenským elektrárňam takmer so 191 miliónmi eur.
Top 50 firiem v rebríčku spoločnosti ohodnotilo aj daňové kontroly. „Prístup daňových kontrolórov z Úradu pre vybrané hospodárske subjekty ocenila väčšina spoločností pozitívne, najmä čo sa týka odbornosti, viac ako polovica subjektov udelila najlepšiu známku. O niečo slabšie hodnotenie bolo pridelené z pohľadu efektívnosti,“ dodala spoločnosť.
