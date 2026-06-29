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TOP obchodné prevádzky na Slovensku dýchajú človečinou
V maloobchode sa často kladie dôraz na lokalitu, sortiment či dizajn, no skutočným kľúčom k úspechu prevádzky sú ľudia.
Autor OTS
Bratislava 29. júna (OTS) - Odborníci sa zhodujú, že kým architektúra a unikátna ponuka zákazníka prilákajú raz, prístup personálu a jedinečný príbeh sú tým, kvôli čomu sa radi vracajú opakovane.
V prestížnej súťaži Visa Slovak Top Shop, ktorá je v maloobchode považovaná za obdobu udeľovania michelinských hviezd v gastronómii, zohráva ľudský faktor úplne zásadnú úlohu. V prvom rade hodnotenie vykonávajú ľudia – konkrétne odborní inšpektori spoločnosti ppm factum a následne fundovaná porota. Medzi ôsmimi kritériami je vysoký dôraz kladený práve na „Personál obchodu“. Neraz je kľúčovou kategóriou a jazýčkom na vážkach, ktorý rozhoduje o víťazovi daného mesiaca. Inšpektori sa pri nakupovaní zameriavajú najmä na ochotu, profesionalitu a celkovú zákaznícku skúsenosť.
Príkladom toho, že nadšenie a vášeň pre vec dokážu v náročnom svete maloobchodu poraziť aj svetovú konkurenciu, je absolútny víťaz roka 2025 – predajňa iHRYsko v bratislavskom Poluse. Zakladateľ značky Peter Černák zdôrazňuje, že ich cieľom je „spojiť krásny svet hier s krásnym svetom ľudí“. Práve vďaka entuziazmu celého tímu sa im podarilo získať pre Slovensko unikátny koncept Pokémon shop in shop, o ktorý sa neúspešne uchádzali aj Viedeň či Budapešť.
Najúspešnejšie slovenské prevádzky sú postavené nielen na nadšení, ale aj na dlhoročnej odbornosti, silných lokálnych väzbách a odovzdávaní remesla z pokolenia na pokolenie:
• Včelovina v Smoleniciach: V predajni vás obslúžia potomkovia spolumajiteľa Pavla Kudláča. Podnik s výrobou vznikol z nadšenia troch kamarátov pre včelárstvo a dodnes v areáli Včeloviny sprevádzajú celé výpravy počas edukatívnych prehliadok.
• LYRA Park v Ivanke pri Nitre: Majiteľ Karol Stýblo je človek doslova „ponorený do sveta kakaa a čokolády“. O svojej vášni dokáže rozprávať celé hodiny a patrí medzi absolútnu špičku v odbore na Slovensku a svoje výrobky vyváža LYRA do celého sveta.
• Modranska v Modre: Jakub Liška vyštudoval keramiku, sochu, architektúru a dizajn a je druhou generáciou hrnčiarov. Osobne sa angažuje v zachovaní a popularizovaní vymierajúceho hrnčiarskeho remesla. Podobných odborníkov by ste spočítali na prstoch jednej ruky.
Foto: Peter Král
Visa Slovak Top Shop ukazuje, že nezáleží až tak na mieste alebo konkrétnom sortimente, ale na prístupe ľudí. V predajniach ako WerchemX v Novom Meste nad Váhom alebo LEDCO v Trnave nenájdete podávačov tovaru, ale skutočných špecialistov, ktorí poskytujú špičkové poradenstvo. Jedni sa vyznajú v spojovacom materiáli a profesionálnom náradí ako málokto, a druhí vedia o osvetlení a svetle toľko, že by to vydalo na niekoľko kníh. Mimochodom bratislavskej Knihžnici sa majiteľka venuje kurátorskému výberu kníh a pridáva k tomu milé slovo aj kávu, čo vytvára jedinečnú komunitnú atmosféru. Rodinný podnik Dom&Dvor v Banskej Štiavnici vedú súčasne viaceré generácie a biznis im doslova prekvitá. Špecializujú sa totiž na hortenzie a záhradnú architektúru. Silný príbeh a scenéria, ktorá sa mení s ročným obdobím aj aktuálnou ponukou, sú lákadlom pre ľudí z celého Slovenska.
„Od roku 2021, kedy sme spustili projekt Visa Slovak Top Shop, vidíme značný posun nielen v dizajne, architektúre obchodov a digitálnych technológiách, ale aj v prístupe personálu. Reprezentantmi značky sú predovšetkým ľudia. Oni sú v denno-dennom kontakte so zákazníkmi. Oni musia prijímať sťažnosti, ale aj pochvaly. Je potešujúce, že dnes na ľudský, osobný prístup dbajú aj v jednotlivých prevádzkach sieťového retailu,“ uviedla Zuzana Imrichová, manažérka projektu Visa Slovak Top Shop.
V angličtine sa slovo „shopping“ významovo líši od slova „purchasing“. Purchasing znamená prísť, vybrať si podľa zoznamu, zaplatiť a odísť. Takýto transakčný vzťah však neteší ani obchodníka a v konečnom dôsledku ani zákazníka. Naopak shopping je nakupovanie, ktoré je napĺňajúce samo o sebe – ako činnosť, ktorá kupujúceho aj predávajúceho teší. Prevádzky, v ktorých nakupovanie sprevádza milé slovo, odborné poradenstvo a kde si zákazníka vážia, sú miestami, kam sa človek rád vráti. Často nakúpi aj viac, než pôvodne plánoval.
Poslaním a ambíciou projektu Visa Slovak Top Shop je oceňovať práve elán obchodníkov, ktorí do podnikania vkladajú kus seba. Úspešný obchod presahuje predaj produktov a služieb. TOP obchody budujú komunity a vytvárajú vzťahy, ktoré prinášajú dlhodobú hodnotu. Napríklad MTBIKER dokáže osloviť a spojiť komunitu bajkerov tak, že len v Trnave sa ich na nimi organizovanej cyklojazde zúčastnilo vyše 700.
Máte aj vy svoju obľúbenú predajňu, kde vás vždy privítajú s úsmevom? Nominujte ju na ocenenie na adrese nominacia@slovaktopshop.sk.
Človečina ako kľúčové kritérium
V prestížnej súťaži Visa Slovak Top Shop, ktorá je v maloobchode považovaná za obdobu udeľovania michelinských hviezd v gastronómii, zohráva ľudský faktor úplne zásadnú úlohu. V prvom rade hodnotenie vykonávajú ľudia – konkrétne odborní inšpektori spoločnosti ppm factum a následne fundovaná porota. Medzi ôsmimi kritériami je vysoký dôraz kladený práve na „Personál obchodu“. Neraz je kľúčovou kategóriou a jazýčkom na vážkach, ktorý rozhoduje o víťazovi daného mesiaca. Inšpektori sa pri nakupovaní zameriavajú najmä na ochotu, profesionalitu a celkovú zákaznícku skúsenosť.
Vášeň, ktorá pohltí aj zákazníkov
Príkladom toho, že nadšenie a vášeň pre vec dokážu v náročnom svete maloobchodu poraziť aj svetovú konkurenciu, je absolútny víťaz roka 2025 – predajňa iHRYsko v bratislavskom Poluse. Zakladateľ značky Peter Černák zdôrazňuje, že ich cieľom je „spojiť krásny svet hier s krásnym svetom ľudí“. Práve vďaka entuziazmu celého tímu sa im podarilo získať pre Slovensko unikátny koncept Pokémon shop in shop, o ktorý sa neúspešne uchádzali aj Viedeň či Budapešť.
Najúspešnejšie slovenské prevádzky sú postavené nielen na nadšení, ale aj na dlhoročnej odbornosti, silných lokálnych väzbách a odovzdávaní remesla z pokolenia na pokolenie:
• Včelovina v Smoleniciach: V predajni vás obslúžia potomkovia spolumajiteľa Pavla Kudláča. Podnik s výrobou vznikol z nadšenia troch kamarátov pre včelárstvo a dodnes v areáli Včeloviny sprevádzajú celé výpravy počas edukatívnych prehliadok.
• LYRA Park v Ivanke pri Nitre: Majiteľ Karol Stýblo je človek doslova „ponorený do sveta kakaa a čokolády“. O svojej vášni dokáže rozprávať celé hodiny a patrí medzi absolútnu špičku v odbore na Slovensku a svoje výrobky vyváža LYRA do celého sveta.
• Modranska v Modre: Jakub Liška vyštudoval keramiku, sochu, architektúru a dizajn a je druhou generáciou hrnčiarov. Osobne sa angažuje v zachovaní a popularizovaní vymierajúceho hrnčiarskeho remesla. Podobných odborníkov by ste spočítali na prstoch jednej ruky.
Foto: Peter Král
Odbornosť a prívetivosť ľudí je konkurenčná výhoda
Visa Slovak Top Shop ukazuje, že nezáleží až tak na mieste alebo konkrétnom sortimente, ale na prístupe ľudí. V predajniach ako WerchemX v Novom Meste nad Váhom alebo LEDCO v Trnave nenájdete podávačov tovaru, ale skutočných špecialistov, ktorí poskytujú špičkové poradenstvo. Jedni sa vyznajú v spojovacom materiáli a profesionálnom náradí ako málokto, a druhí vedia o osvetlení a svetle toľko, že by to vydalo na niekoľko kníh. Mimochodom bratislavskej Knihžnici sa majiteľka venuje kurátorskému výberu kníh a pridáva k tomu milé slovo aj kávu, čo vytvára jedinečnú komunitnú atmosféru. Rodinný podnik Dom&Dvor v Banskej Štiavnici vedú súčasne viaceré generácie a biznis im doslova prekvitá. Špecializujú sa totiž na hortenzie a záhradnú architektúru. Silný príbeh a scenéria, ktorá sa mení s ročným obdobím aj aktuálnou ponukou, sú lákadlom pre ľudí z celého Slovenska.
„Od roku 2021, kedy sme spustili projekt Visa Slovak Top Shop, vidíme značný posun nielen v dizajne, architektúre obchodov a digitálnych technológiách, ale aj v prístupe personálu. Reprezentantmi značky sú predovšetkým ľudia. Oni sú v denno-dennom kontakte so zákazníkmi. Oni musia prijímať sťažnosti, ale aj pochvaly. Je potešujúce, že dnes na ľudský, osobný prístup dbajú aj v jednotlivých prevádzkach sieťového retailu,“ uviedla Zuzana Imrichová, manažérka projektu Visa Slovak Top Shop.
Ľudia vytvárajú z nákupu zážitok
V angličtine sa slovo „shopping“ významovo líši od slova „purchasing“. Purchasing znamená prísť, vybrať si podľa zoznamu, zaplatiť a odísť. Takýto transakčný vzťah však neteší ani obchodníka a v konečnom dôsledku ani zákazníka. Naopak shopping je nakupovanie, ktoré je napĺňajúce samo o sebe – ako činnosť, ktorá kupujúceho aj predávajúceho teší. Prevádzky, v ktorých nakupovanie sprevádza milé slovo, odborné poradenstvo a kde si zákazníka vážia, sú miestami, kam sa človek rád vráti. Často nakúpi aj viac, než pôvodne plánoval.
Poslaním a ambíciou projektu Visa Slovak Top Shop je oceňovať práve elán obchodníkov, ktorí do podnikania vkladajú kus seba. Úspešný obchod presahuje predaj produktov a služieb. TOP obchody budujú komunity a vytvárajú vzťahy, ktoré prinášajú dlhodobú hodnotu. Napríklad MTBIKER dokáže osloviť a spojiť komunitu bajkerov tak, že len v Trnave sa ich na nimi organizovanej cyklojazde zúčastnilo vyše 700.
Máte aj vy svoju obľúbenú predajňu, kde vás vždy privítajú s úsmevom? Nominujte ju na ocenenie na adrese nominacia@slovaktopshop.sk.