TOP predajne, ktoré stojí za to navštíviť
Viete, čo majú spoločné predajne LEDCO v Trnave, Vitanella v Trenčíne a Berndorf Sandrik v Bratislave?
Autor OTS
Bratislava 28. apríla (OTS) - Sú to prví traja finalisti prestížnej súťaže Visa Slovak TOP Shop za rok 2026. Čo na týchto predajniach oceňujú spokojní zákazníci? Prečo by ste ich mali navštíviť?
LEDCO nemôžete pri zjazde z D1 minúť. Majú totiž logo už na kruhovom objazde. Navigácia vás dovedie k ich vlastnej budove. Na prízemí sa nachádza časť výroby, predajňa aj showroom a na poschodí kancelárie a zasadačky. Ako už napovedá názov, obslúžia vás tu naslovovzatí špecialisti na osvetlenie, najmä na moderné a ekologické LED svietidlá.
Samotný showroom vás prekvapí strohou architektúrou: priznanými betónovými prvkami, bielou liatou podlahou a vysokým, viacúrovňovým stropom. Hlavnú úlohu tu totiž hrá osvetlenie. Celkovo je vystavených približne 350 typov svietidiel – od jednoduchých LED pásov, profilov a napájacích zdrojov cez závesné svietidlá s tienidlami až po atypické LED Neon Flex, teda svietiace trubice. Viaceré svietidlá a lampy sú ukotvené priamo v strope, iné visia na premyslenom systéme vzájomne sa križujúcich koľajničiek, aby ich bolo možné posúvať a meniť.
„Zákazníci u nás vidia na vlastné oči rôzne štýly, farby svetla – studená, teplá, neutrálna – ale aj rozptyl a ďalšie faktory. V dnešnej dobe už nehovoríme o žiarovke, ale chápeme osvetlenie vo vzťahu k biorytmu, lebo svetlo vplýva na tvorbu kortizolu a melatonínu, a teda aj na spánok či produktivitu,“ vysvetľuje spolumajiteľ Miloš Pardavý a ukazuje aj „tmavú komoru“. Ide o priestor, ktorý je možné zatemniť automaticky sa zaťahujúcim závesom a kde sú v strope rôzne typy svetiel. Predovšetkým je tu hviezdna obloha tvorená súhvezdiami optických vlákien a svietiacimi krištáľmi Swarovski.
Samozrejme, pozorne sledujú aj trendy a po veľtrhoch vo Frankfurte či Miláne pribúdajú do showroomu novinky, ktoré majú potenciál zaujať aj klientov na Slovensku. Prioritu majú novinky značky Colors, ktorú jednak distribuujú a inštalujú, ale ktorá ich aj ocenila za inštaláciu svietidiel tejto značky v projekte Danubiana. Inštalovali však osvetlenie aj v Nivy Centre, Eurovei alebo trnavskej City Aréne.
Určite sa pýtajte aj na patentovým vzorom ocenený matrix systém, ktorý si sami vyvinuli na Slovensku. Tvorí ho napínací strop s prírodným motívom a špecifikum tohto riešenia je v tom, že nie sú vidno žiadne svietiace body za plachtou. Tá je nasvietená perfektne rovnomerne. Druhá špecialitka je značka Coelux, patentovaná technológia z Talianska, ktorá vyzerá ako tzv. svetlík, pričom nejde o svetlík – je za ním strop. Je to svietidlo pripomínajúce aj vlnovou dĺžkou okno počas slnečného dňa.
V showroome vám ponúknu skvelú kávu a majú tu detský kútik. Vraj je hojne využívaný. V samostatnej časti budovy je výroba. Vyrábajú tu totiž svietidlá na zákazku, ako matrix systém, ale aj vlastnú značku drevených svietidiel Trilum. Ich drevenú časť tvorí masív, teda orech, dub alebo jaseň, a niektoré obsahujú prvky tlmiace hluk, ako mach alebo lisovanú, pokosenú a zastabilizovanú alpskú trávu, pričom opäť po zahriatí uvoľňujú aj vôňu. Napríklad vo variante s levanduľou ucítite vôňu levanduľovú.
Predajňa Vitanella sa špecializuje na zdravé a prírodné produkty, vrátane potravín, výživových doplnkov a kozmetiky, s dôrazom na kvalitu a udržateľnosť. Aktuálne je najväčšou svojho druhu v Trenčíne. Skutočne široký sortiment zahŕňa bezlepkové a ekologické produkty, čaje, orechy, cestoviny a produkty pre športovcov. Môžete si tu dokonca nakúpiť aj do vlastného vrecúška či nádoby, a síce v bezobalovej sekcii. Vitanella tak podporuje zodpovedný nákup a prispieva k redukcii odpadu z obalov.
„Fungujeme od roku 2017 a za ten čas sme prešli veľký kus cesty. Z približne 1 500 ponúkaných produktov sme rozšírili ponuku na viac ako 4 500 položiek. Predajňu v Trenčíne kombinujeme s e-shopom, čím zákazníkom prinášame flexibilný a pohodlný nákupný zážitok,“ hovorí Erik Lupták z Vitanella.
Predajňa je zákazníkmi, ale aj mystery shoppermi ppm factum, ktorí hodnotia predajne pre Visa Slovak TOP Shop, oceňovaná za kombináciu kvalitného sortimentu, ekologického prístupu a profesionálneho zákazníckeho servisu. Za úspechom prevádzky stojí aj to, že počúvajú svojich zákazníkov. Práve ich spätná väzba pomáha majiteľom lepšie rozumieť tomu, čo ľudia v Trenčíne a okolí hľadajú, potrebujú a radi si vyberajú.
Zdedili ste servis a príbor po starých rodičoch? Chýba vám lyžička alebo príborový nôž? Je dosť dobre možné, že kolekciu si skompletujete. Stačí zbehnúť do R1 Centrum Bratislava, do showroomu Berndorf Sandrik. Predávajú tu aj kolekciu, ktorá sa takmer nepretržite vyrába už 183 rokov. Má názov viac ako priliehavý – Premiere. Vyrába sa od vzniku značky Berndorf, ktorá pochádza z obce Berndorf pri Viedni.
História spoločnosti je rovnako ako jej súčasný dvojslovný názov históriou dvoch firiem. Slovenskej Sandrik, ktorú založila rodina Sandrikovcov v obci Dolné Hámre (dnes Hodruša Hámre) v roku 1895, a firmy Berndorf z Rakúska, ktoré vzniklo ešte skôr, v roku 1843. Kto trocha pozná oblasť Hodruša Hámre, vie, že je tu dlhoročná banská tradícia, a teda Sandrikovci mali prístup k surovinám, najmä striebru pre výrobu strieborných príborov.
Počas socializmu Sandrik fungoval a vyrábal aj olejové či pivové sudy. Dodával však stále aj príbory, napríklad pre aerolinky Air France, British Airways či ČSA. Po Nežnej revolúcii sa slovenská a rakúska firma spojili. Bez investície Rakúšanov by už zrejme neexistovala výroba ani značka Sandrik. Podarilo sa však zachovať jednak výrobu tradičných kolekcií v rôznych krajinách, a jednak názov Sandrik.
V retail parku R1 Centrum Bratislava je totiž také množstvo servisov, nápojových a príborových setov, že by uspokojili nejednu svadbu. Ponúkajú tiež potreby do kuchyne, hrnce, nádoby a dokonca aj grily. Aktuálne držia v skladových zásobách najmä pre e shop tovar v hodnote 6,5 milióna eur, čo zo spoločnosti Berndorf Sandrik robí pravdepodobne najväčšieho hráča v tomto sektore na Slovensku.
„Niektorí klienti nakupujú v rôznych e shopoch, ale potom zistia, že im príde tovar, ktorý sa nepodobá na fotografie. Práve preto sme pred rokom a pol otvorili showroom v Bratislave, aby sme boli bližšie k zákazníkom a mohli im ukázať, predviesť náš sortiment. Zároveň takto chceme budovať povedomie o značke,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Halmo a súčasne zámerne tresne o seba hranou dvoch porcelánových tanierov. Pochopiteľne sa nič nerozbije. Taniere značky Bonna sú totiž tvrdené až do hĺbky 2,5 centimetra. Vydržia veľmi dlho napriek tomu, že prejdú rukami stoviek zákazníkov a desiatok zamestnancov hotela alebo reštaurácie.
Okrem Bonna majú v showroome aj v e shope ďalšie zvučné mená výrobcov porcelánu, ako Güral Porselen a Seltmann Weiden. Nájdete tu aj sklenené poháre slovenskej značky RONA, prípadne nemeckej Stölzle Lausitz, ktorej tradícia výroby siaha až 570 rokov do minulosti. Informácie o produktoch bežia aj na dvoch veľkých obrazovkách. Samotná predajňa má množstvo svetlíkov, čo ju opticky zväčšuje, pričom ešte pred zázemím je veľký stôl, kde môžu predviesť rôzne aranžovanie servisov, porcelánu, skla a príborov.
Ak sme už spomenuli príbory, tak príbory sú zároveň aj najpredávanejšou položkou. Nielen teda chýbajúce lyžičky, ale aj celé sety. Istotne vás bude zaujímať možnosť gravírovania na príbory alebo dokonca na šabľu určenú na sabráž (áno, tú, čo slúži na odtínanie hrdla sektu).
Málo sa vie, ale Berndorf bol prvý producent na svete, ktorý vyrobil príbor z rýdzeho striebra a prvý, kto postriebril príbor chróm nikelom. „Teraz prinášame ďalšiu svetovú inováciu – príbor z 3D tlačiarne. Projekt vznikol v spolupráci s profesorom Chrenkom z VŠVU. Z dvanástich študentských prác sme vybrali päť modelov. Študenti dostali 3D tlačiarne, na ktorých vytlačili prototypy z drevoplastu, a my sme následne na základe dát vytlačili finálne príbory v hrubom stave. Následne sme ich vyleštili. Onedlho ich predstavíme širokej verejnosti,“ prezradil T. Halmo.
Ak poznáte TOP prevádzku, ktorá si zaslúži ocenenie za inovatívny koncept alebo kvalitný zákaznícky servis, neváhajte a nominujte svojho favorita. Napíšte svoj TIP na adresu nominacia@slovaktopshop.sk.
LEDCO - Osvetlenie, ktoré vonia ako levanduľa
Vitanella - Miesto, kde sa zdravie snúbi s udržateľnosťou
Berndorf Sandrik - Nerozbitné taniere a príbor z 3D tlačiarne
