TOP prevádzky od Bratislavy po Košice

Bratislava 21. apríla (OTS) - Prinášame vám tipy na TOP kamenné prevádzky od Bratislavy až po Košice.
Len celkom nedávno sme spoznali TOP predajne na Slovensku za rok 2025, pričom absolútnym víťazom prestížnej súťaže Visa Slovak Top Shop sa stalo iHRYsko. Slovak Top Shop sa udeľuje prevádzkam už od roku 2021. Hodnotenie je viacstupňové, anonymné a zastrešené špičkovými nezávislými odborníkmi. O tom, kto bude TOP, rozhoduje predovšetkým celková zákaznícka skúsenosť, udržateľnosť, ale aj technologické inovácie a prístup personálu.
Ako prvé odporúčame navštíviť spomenuté iHRYsko v nákupnom centre VIVO! Bratislava, ktoré mnohí poznajú ako Polus. Slovnú hračku iHRYsko nesie víťaz ročníka 2025 a vyznačuje sa unikátnym shop-in-shop značky Pokémon, ktorý v tomto regióne máme ako jediní. Podľa slov majiteľa „iHRYsko spája krásny svet hier s krásnym svetom ľudí“ a veru tu aj organizujú plné priehrštie podujatí. Jedným z nich je napríklad festival hier Hratislava. Cestou z „Polusu“ určite navštívte vlajkovú loď a zároveň centrálu spoločnosti BILLA na Bajkalskej ulici. Majú tu množstvo na prvý pohľad neviditeľných ekologických riešení, od zelene a vodozádržných opatrení na parkovisku, cez zálohomat na hromadný výkup obalov, ekologické chladenie, až po fotovoltiku na streche. Aj tieto riešenia zabezpečili predajni Cenu Visa. Vnútri vás príjemne prekvapia široký sortiment ovocia, zeleniny, pečiva, ale aj čerstvo pripravené kurčatá, pizza a obrovská vinotéka.
Foto: BILLA
Zo vôní a chutí sa môžete presunúť do sveta dýchajúceho francúzskou noblesou a dizajnom zo Stredomoria. La Maison Poetic Interiors na Laurinskej je malý rodinný podnik s unikátnou atmosférou. Pár minút pešo prejdete na nárožie ulíc Dunajská a Klemensova a privíta vás minimalistický obchodík MALINNA store, kde vám s odborným poradenstvom odporučia prírodnú kozmetiku z vlastnej výroby. Cez výklad vidíte na sochu Jula Satinského z dielne akademického sochára Svetozára Ilavského. Ešte hlbšie do histórie a dizajnu vás ale zavedie prevádzka a showroom v jednom - TON na Kollárovom námestí. TON je miestom, kde sa spája funkčnosť, estetika a dlhoročná remeselná tradícia. Nábytok z ohýbaného dreva je časom overený a dá sa povedať aj nadčasový.
Útulný dizajnový koncept dekorovaný vlastnými umeleckými dielami je na Zámockej ulici. Knihžnica je kombináciou slov „knižnica“ a „kníkupectvo“, lebo požičiava a predáva knihy. Ale len také, ktoré sú kurátorsky vybrané samotnou majiteľkou. K tomu vám ponúkne skvelú kávu a milé slovo.
Cestou z Knihžnice cez Most SNP sa zastavte v Auparku. Nájdete tu obchodík Kukkonia Shop, ktorý vznikol spojením značiek Kukkonia a Starý otec. Kukkonia Shop je prvým svojho druhu a zároveň druhým v súťaži Visa Slovak Top Shop 2025. Nakúpite tu poctivé a preverené potraviny z oblasti Žitného ostrova a lahôdky od lokálnych dodávateľov. V rámci konceptu „to go“ si môžete dať prémiovú kávu a kávové nápoje, čerstvo plnené croissanty aj sendviče, ktoré vám tu rovno aj zapečú. Kúpite tu však nielen dobroty na cestu do metropoly východu, ale pokojne aj suroviny na nedeľný obed, kapustnicu alebo grilovačku.
Kukkonia Shop
Z parkoviska Auparku vybehnite na diaľnicu, ale na trase do Košíc sa ešte stavte v Novom Meste nad Váhom. Po zjazde z diaľnice uvidíte na kruhovom objazde budovu s logom WerchemX. Tento držiteľ tretieho miesta v súťaži za rok 2025 je raj pre domácich majstrov a profesionálov, ktorí potrebujú spojovací materiál, ručné, elektrické a akumulátorové náradie či ochranné pomôcky, ale predovšetkým špičkové poradenstvo. Druhá generácia majiteľov rozšírila veľkoobchodné podnikanie o retail a predajňu vyladili do najmenších detailov. Slovo vyladili berte doslova, lebo akustika a ozvučenie je tu na úrovni nahrávacieho štúdia.
Foto: WerchemX
Košice sú domovom GymBeam, pričom o tejto značke, ktorá robí dobré meno Slovensku aj vo svete, asi počul každý. Prevádzka s vlastným workout ihriskom a vlastným výdajným boxom je júlovým finalistom Visa Slovak Top Shop. Moderný obchod ponúka prehľadný výber proteínov, vitamínov, športových doplnkov, ale aj funkčných potravín a športových odevov.
Keď sa dvaja spoznajú vo fitku, je možné, že spolu skončia v MONI. Salón MONI sa zameriava na predaj spoločenských, ale predovšetkým svadobných šiat. Bez preháňania majú najväčší výber svadobných šiat na trhu - až 500 unikátnych modelov, ktoré splnia očakávania aj tej najnáročnejšej nevesty. Vybavia tu však celú rodinu a na rôzne spoločenské udalosti. Kompletne a v súlade s najnovšími fashion trendami.
Ako to už po svadbe býva, rodina sa rozrastá o deti. Už asi tušíte, že Babetkovo nepredáva babety, ale z názvu zámerne vynechali široké ä, aby bol dobre vysloviteľný aj pre zákazníkov zo zahraničia. Tak veľmi sú tu prozákaznícky orientovaní. Napokon bol to vox populi, hlas širokej množiny zákazníkov a fanúšikov, ktorý rozhodol, že Babetkovo z Košíc získalo Cenu verejnosti. Len doplníme, že tu majú široký sortiment výrobkov pre deti, budúcich rodičov a rodičov detí, teda kočíky, autosedačky, oblečenie aj hračky. Myslia tiež na praktické doplnky pre každodennú starostlivosť o deťúrence.
Každá jedna prevádzka je živým dôkazom, že aj v krušných časoch konsolidácie a geopolitických šarvátok, dokážu obchody spájať ľudí, vytvárať komunity a najmä priaznivé prostredie pre zákaznícke zážitky. Každý jeden z finalistov prináša do slovenského maloobchodu dlhodobú hodnotu a je nasledovaniahodný.
Ak poznáte TOP prevádzku, ktorá si zaslúži ocenenie za inovatívny koncept alebo kvalitný zákaznícky servis, neváhajte a nominujte svojho favorita. Napíšte svoj TIP na adresu nominacia@slovaktopshop.sk.
Foto: Babetkovo
HRAtislava plná nákupných možností
Majstri z Nového Mesta nad Váhom
Foto: WerchemX
Výbava na svadbu, do fitka aj pre bábätká
