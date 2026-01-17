< sekcia Ekonomika
Topoľčianska nemocnica zmodernizovala oddelenia určené rodičkám
Medzi plánované novinky patrí rozšírenie alternatívnych spôsobov vedenia pôrodu vrátane zaobstarania pôrodného gauča.
Autor TASR
Topoľčany 17. januára (TASR) - Nemocnica v Topoľčanoch v uplynulom období zrekonštruovala priestory gynekológie, šestonedelia a novorodeneckého oddelenia. Ako informovala, modernizáciou prešla aj ambulantná časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia i prístrojové vybavenie.
Nemocnica okrem toho zariadila aj dve nové rodinné nadštandardné izby pre mamičky a sprevádzajúce osoby. „Do tohto roka vstupuje topoľčianska pôrodnica s ambíciou ďalej posilňovať individuálny prístup k rodičkám a ešte viac reflektovať ich pôrodné priania," uviedlo vedenie nemocnice.
Medzi plánované novinky patrí rozšírenie alternatívnych spôsobov vedenia pôrodu vrátane zaobstarania pôrodného gauča. Ten umožňuje ženám voľbu rôznych polôh počas prípravy na pôrod či samotného pôrodu.
Nemocnica okrem toho zariadila aj dve nové rodinné nadštandardné izby pre mamičky a sprevádzajúce osoby. „Do tohto roka vstupuje topoľčianska pôrodnica s ambíciou ďalej posilňovať individuálny prístup k rodičkám a ešte viac reflektovať ich pôrodné priania," uviedlo vedenie nemocnice.
Medzi plánované novinky patrí rozšírenie alternatívnych spôsobov vedenia pôrodu vrátane zaobstarania pôrodného gauča. Ten umožňuje ženám voľbu rôznych polôh počas prípravy na pôrod či samotného pôrodu.