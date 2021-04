Toshiba dostala ponuku na kúpu od investičnej firmy Capital Partners

Tokio 7. apríla (TASR) - Japonský priemyselný konglomerát Toshiba zvažuje ponuku v hodnote viac než 17 miliárd eur od investičnej spoločnosti CVC Capital Partners. Uviedol to zdroj oboznámený s informáciami.



Japonská firma ponuku potvrdila, podrobnejšie informácie však nezverejnila. "Toshiba dostala predbežnú ponuku včera," uviedla spoločnosť v utorok (6. 4.). Zároveň dodala, že ju podrobne preskúma.



Investičná spoločnosť navrhuje v rámci ponuky 30-percentnú prémiu voči súčasnej cene akcií Toshiby. Celková hodnota ponuky tak podľa zdroja dosahuje takmer 2,3 bilióna jenov (17,66 miliardy eur).



Ak by Toshiba návrh prijala, znamenalo by to najvyššiu tohtoročnú ponuku v oblasti Ázie a Tichomoria zo strany investičnej firmy. Najvyššiu ponuku z tohto pohľadu podala tento rok investičná spoločnosť Blackstone, ktorá za austrálskeho prevádzkovateľa kasín Crown Resorts ponúkla 6 miliárd USD (5,08 miliardy eur). Zároveň by to pre CVC Capital Partners predstavovalo najväčší kontrakt v tomto regióne.



(1 EUR = 130,27 JPY, 1 EUR = 1,1812 USD)