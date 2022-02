Toshiba plánuje viac ako zdvojnásobiť výrobu polovodičov

Tokio 4. februára (TASR) - Japonská spoločnosť Toshiba v piatok oznámila, že postaví nový závod na výrobu polovodičov s priemerom 300 milimetrov, čím sa viac ako zdvojnásobí jej výrobná kapacita do marca 2025.



Výstavba nového zariadenia v západnom Japonsku sa uskutoční v dvoch fázach, uviedla spoločnosť.



Toshiba investuje do výstavby zariadenia približne 100 miliárd jenov (771,423 milióna eur), informovali o tom už skôr noviny Nikkei.



Tento krok prichádza v čase, keď majú výrobcovia automobilov a elektroniky problém zohnať aj základné čipy. Spoločnosť TDK minulý mesiac varovala, že je nepravdepodobné, že by sa nedostatok týchto komponentov v priebehu roka zmiernil. Aj výrobcovia herných konzol Sony Group a Nintendo tento týždeň uviedli, že problémy s polovodičmi budú pretrvávať.



Elektrifikácia vozidiel a automatizácia priemyselných zariadení sú dva hlavné trendy, ktoré zvyšujú dopyt po čipoch, uviedla Toshiba vo svojom vyhlásení.



Toshiba v septembri oznámila, že má problémy s plnením objednávok z dôvodu nedostatku materiálov a výstupnej kapacity. Napriek obavám investorov, že sa dopyt po elektronike po boome, ktorý vyvolala pandémia časom zmierni, Toshiba je presvedčená, že objednávky budú naďalej rásť dostatočne rýchlo na to, aby v nasledujúcich rokoch predala všetku svoju produkciu.



Toshiba má na budúci týždeň stručne informovať investorov o svojich stratégiách v rámci diskusií o budúcnosti spoločnosti.



Spoločnosť vlani v novembri uviedla, že sa plánuje rozdeliť na tri firmy, v snahe vytvoriť hodnotu pre akcionárov. Jeden hlavný akcionár však tento plán verejne spochybnil, zatiaľ čo ďalší popredný investor vyzval Toshibu, aby sa po rokoch škandálov a problémov s riadením zamerala na opätovné získanie si dôvery akcionárov.



(1 EUR = 129,63 JPY)