Total zaplatí 2,5 miliardy USD za podiel v indickej spoločnosti AGEL

Paríž 18. januára (TASR) - Francúzsky energetický koncern Total zaplatí 2,5 miliardy USD (2,06 miliardy eur) za podiel v indickej spoločnosti Adani Green Energy Limited (AGEL), ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov a vlastní portfólio aktív v solárnom biznise. Chce tak znížiť svoju závislosť od ropy.



Za svoju investíciu získa Total 20-percentný podiel v spoločnosti AGEL a miesto v jej predstavenstve, ako aj 50-percentný podiel v portfóliu solárnych aktív indickej firmy.



Firmu AGEL má pod kontrolou indický konglomerát Adani Group. Jej trhová hodnota sa odhaduje na zhruba 1,483 bilióna indických rupií (16,73 miliardy eur).



Total si dal za cieľ zvýšiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2025 na 35 gigawattov (GW) zo súčasných približne 9 GW.



Rastúci tlak investorov prinútil viaceré popredné európske energetické spoločnosti, aby načrtli svoje plány na zníženie emisií a zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov.



Minulý týždeň sa Total stal prvým významným energetickým koncernom, ktorý opustil americkú ropnú a plynárenskú loby - Americký ropný inštitút (API). Odôvodnil to rozdielnymi názormi na politiku v oblasti klímy a podpory zmiernenia regulácie ťažby.



Generálny riaditeľ Total Patrick Pouyanne v súvislosti s akvizíciou indickej spoločnosti uviedol, že je v súlade so stratégiou koncernu v oblasti obnoviteľnej energie.



„Vzhľadom na veľkosť trhu je India tým správnym miestom na uskutočnenie našej stratégie prechodu k energii založenej na dvoch pilieroch - obnoviteľných zdrojoch a zemnom plyne,“ vyhlásil.



Firma AGEL si dala za cieľ vyrábať 25 GW energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2025.



Total dodal, že AGEL tak bude kľúčový pre jeho plány na produkciu 35 GW obnoviteľnej energie do roku 2025 spolu s plánmi na ďalších 10 GW ročne po tomto termíne.



Total a Adani uzavreli v roku 2018 partnerskú dohodu v sektore skvapalneného zemného plynu (LNG).



(1 EUR = 1,2123 USD; 1 EUR = 88,6365 INR)