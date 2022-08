TotalEnergies a Eni objavili pri Cypre veľké ložisko plynu

Paríž 22. augusta (TASR) - Francúzska spoločnosť TotalEnergies a talianska Eni oznámili objav veľkého ložiska zemného plynu pri pobreží Cypru. Je to už tretí objav ložiska plynu v cyperských vodách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Francúzsky a taliansky energetický koncern v pondelok uviedli, že najnovšie veľké zásoby plynu objavili vo vrte Cronos-1, kde s prácami začali 6. mája. "Predbežné odhady naznačujú, že sa v danom mieste nachádza zhruba 2,5 bilióna kubických stôp zemného plynu (1 kubická stopa = 0,0283 m3), pričom je tu veľká šanca na omnoho vyšší objem, čo ukážu ďalšie prieskumy v oblasti," informovali spoločnosti.



Je to už tretí objav ložiska zemného plynu vo vodách pri pobreží Cypru. Aj keď sa zatiaľ ani jeden z objavov nezačal využívať, tretí prichádza v období, keď Európska únia hľadá alternatívne zdroje energií voči ruskému plynu po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu a západné štáty na Moskvu uvalili sankcie. Podľa cyperského ministerstva energetiky by objavy plynu pri Cypre mali Európe pomôcť zvýšiť jej energetickú bezpečnosť.



Cyprus zaznamenal prvý objav, ktorým bolo ložisko Aphrodite, v roku 2011. V súčasnosti projekt so zhruba 4,5 bilióna kubických stôp plynu prevádzkuje americký ropný koncern Chevron. Prieskumy pri pobreží Cypru uskutočňujú aj ďalší americký koncern Exxon Mobil a firma Qatar Petroleum.



S cyperským prieskumom v mori však nesúhlasí Turecko, ktoré tvrdí, že Cyprus svojím programom zasahuje do práv cyperských Turkov žijúcich na severe ostrova. Ostrov je rozdelený na grécku a tureckú časť od roku 1974, keď turecké vojská po pokuse cyperských Grékov o prevrat obsadili severnú časť Cypru.