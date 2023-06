TotalEnergies kúpi takmer pätinový podiel v NextDecade

Paríž 14. júna (TASR) - Francúzska energetická spoločnosť TotalEnergies kúpi za vyše 200 miliónov USD takmer pätinový podiel v americkom producentovi skvapalneného zemného plynu NextDecade. Akvizícia je súčasťou väčšieho kontraktu, ktorý umožní pokračovanie projektu na export skvapalneného zemného plynu (LNG) Rio Grande. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Francúzsky koncern v stredu uviedol, že v americkej firme so sídlom v Houstone prevezme 17,5-percentný podiel. Hodnota kontraktu sa odhaduje na 219 miliónov USD (202,91 milióna eur). Akcie TotalEnergies posilnili po oznámení akvizície o 0,3 % na 54,3 eura, v prípade americkej firmy vyskočili až o 12,3 % na 5,76 USD.



Rekordný vývoz LNG zo Spojených štátov pomohol zmierniť nepriaznivú energetickú situáciu v Európe po tom, ako Rusko obmedzilo dodávky plynu cez plynovody do Európskej únie. USA zostávajú naďalej pre kontinent kľúčovým energetickým zdrojom, čo však zvyšuje v Spojených štátoch tlak na výstavbu ďalších vývozných terminálov.



"Vstup do projektu posilní naše globálne portfólio o 5,4 milióna ton LNG ročne. To na jednej strane prispeje k zaisteniu bezpečných dodávok plynu do Európy a na druhej našim ázijským obchodným partnerom poskytne alternatívne zdroje energie voči uhliu," povedal generálny riaditeľ TotalEnergies Patrick Pouyanne.



Francúzsky energetický koncern je tretím najväčším hráčom na trhu s LNG, pričom jeho podiel na globálnom trhu s touto surovinou predstavuje 12 %. Firma dodala, že svoj LNG biznis plánuje každý rok zvýšiť zhruba o 3 % a očakáva, že do roku 2030 sa bude zemný plyn na jej celkovom objeme predaja energií podieľať približne 50 %.



Na rozvoji projektu Rio Grande v južnom Texase pracuje NextDecade už niekoľko rokov. Projekt sa však v posledných rokoch niekoľkokrát odložil po tom, ako z neho po tlaku klimatických aktivistov a domorodých obyvateľov minulý rok odstúpila francúzska banka Société Générale.



(1 EUR = 1,0793 USD)