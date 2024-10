TotalEnergies plánuje zvýšiť produkciu ropy a plynu do roku 2030

Paríž 3. októbra (TASR) - Francúzsky energetický gigant TotalEnergies oznámil plány na zvýšenie svojej produkcie ropy a plynu do roku 2030. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Generálny riaditeľ Patrick Pouyanne má množstvo ambicióznych projektov zameraných na podporu rastu v priebehu desaťročia. V utorok (1. 10.) oznámil investíciu vo výške 10 miliárd USD (9,03 miliardy eur) v Suriname.



Spoločnosť sa v stredu (2. 10.) pokúsila povzbudiť investorov na svojom výročnom stretnutí o stratégii a výhľade v New Yorku, keďže ceny energií, ktoré prudko vyskočili po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, už klesli.



TotalEnergies zvýšil svoju prognózu rastu produkcie ropy a plynu na približne tri % ročne do roku 2030, na čele so skvapalneným zemným plynom (LNG) a po spustení šiestich veľkých projektov v tomto roku v Brazílii, Suriname, Angole, Ománe a Nigérii, podľa vyhlásenia spoločnosti.



LNG je veľmi žiadaný v Ázii aj v Európe, ktorá sa snaží nahradiť drastický pokles ruských dodávok po súši od začiatku vojny na Ukrajine.



"Musíme teda pokračovať v investíciách do ropy," povedal Pouyanne s tým, že zatiaľ nízkouhlíkové technológie na trh výraznejšie neprenikajú. Poukázal pritom na prirodzený pokles produkcie na súčasných ropných poliach a rast globálneho dopytu po rope.



TotalEnergies má tiež v úmysle zamerať sa na obnoviteľnú elektrickú energiu z vetra a slnka s cieľom produkovať viac ako 100 Terrawatthodín elektrickej energie do roku 2030, pričom 70 % bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predpovedá, že dopyt po rope medzi rokmi 2023 a 2050 výrazne vzrastie o 17 %. To je v rozpore so snahami o obmedzenie globálneho otepľovania a prognózami Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), podľa ktorých dopyt po všetkých fosílnych palivách, rope, plyne a uhlí, dosiahne vrchol pred rokom 2030.



TotalEnergies očakáva, že po rekordných ziskoch v rokoch 2022 a 2023, keď ceny energií prudko vzrástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, by tento rok mohol znamenať návrat k normálu.



Skupina má v pláne odmeniť akcionárov spätným odkúpením akcií vo výške osem miliárd USD v čase, keď francúzska vláda zvažuje zdanenie takýchto operácií, aby zaplátala diery v rozpočte.



(1 EUR = 1,1071 USD)