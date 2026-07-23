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TotalEnergies prevedie na Novatek svoj podiel v projekte Arctic LNG 2
Závod Arctic LNG 2 sa nachádza na arktickom polostrove Gydan. S produkciou skvapalneného zemného plynu tu Novatek začal v decembri 2023.
Autor TASR
Paríž 23. júla (TASR) - Francúzsky energetický gigant TotalEnergies čoskoro prevedie svoj 10-percentný podiel v projekte Arctic LNG 2, ktorý čelí americkým sankciám, na väčšinového vlastníka, ruskú spoločnosť Novatek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
TotalEnergies vedie rozhovory o prevode podielu na spoločnosť Nordline, divíziu koncernu Novatek, uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ francúzskej firmy Patrick Pouyanne. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 sa západné spoločnosti začali vo veľkom sťahovať z ruského trhu. Moskva však sťažuje firmám ich odchod a súvisiace transakcie podmieňuje odsúhlasením zo strany prezidenta Vladimira Putina.
TotalEnergies podľa Pouyannea príslušné schválenie získal minulý mesiac. „Informovali sme našich partnerov a veriteľov a očakávame, že proces prevodu, ktorý iniciovala spoločnosť Novatek, bude dokončený v blízkej budúcnosti,“ dodal šéf francúzskeho koncernu.
Závod Arctic LNG 2 sa nachádza na arktickom polostrove Gydan. S produkciou skvapalneného zemného plynu tu Novatek začal v decembri 2023.
TotalEnergies vedie rozhovory o prevode podielu na spoločnosť Nordline, divíziu koncernu Novatek, uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ francúzskej firmy Patrick Pouyanne. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 sa západné spoločnosti začali vo veľkom sťahovať z ruského trhu. Moskva však sťažuje firmám ich odchod a súvisiace transakcie podmieňuje odsúhlasením zo strany prezidenta Vladimira Putina.
TotalEnergies podľa Pouyannea príslušné schválenie získal minulý mesiac. „Informovali sme našich partnerov a veriteľov a očakávame, že proces prevodu, ktorý iniciovala spoločnosť Novatek, bude dokončený v blízkej budúcnosti,“ dodal šéf francúzskeho koncernu.
Závod Arctic LNG 2 sa nachádza na arktickom polostrove Gydan. S produkciou skvapalneného zemného plynu tu Novatek začal v decembri 2023.