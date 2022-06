TotalEnergies sa stal prvým partnerom Kataru pri rozvoji North Field

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dauha 12. júna (TASR) – Katar v nedeľu vymenoval francúzsku TotalEnergies za svojho prvého zahraničného partnera pri rozšírení najväčšieho svetového ložiska zemného plynu, čo nakoniec pomôže zmierniť energetické obavy Európy. TASR správu prevzala z AFP.Francúzsky energetický koncern zaplatí odhadom 2 miliardy USD (1,89 miliardy eur) za 6,25-% podiel v obrovskom projekte North Field East, ktorý pomôže Kataru zvýšiť produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG) o viac ako 60 % do roku 2027, povedal generálny riaditeľ TotalEnergies Patrick Pouyanne AFP.Aj ďalšie zahraničné firmy získajú podiely v North Field od štátnej spoločnosti Qatar Energy (QE), ale žiadny nebude väčší ako podiel TotalEnergies, povedal katarský minister energetiky Saad Šerida al-Kaabi, ktorý však mená firiem neprezradil.Podľa zdrojov z odvetvia sa na obrovskej expanzii ložiska North Field v hodnote 28 miliárd USD, ktorú Katar pôvodne chcel financovať sám, budú podieľať aj ExxonMobil, Shell a ConocoPhillips. "" povedal al-Kaabi s tým, že mená budú oznámené v "Vzhľadom na to, že európske krajiny sa snažia nájsť alternatívy k ruskej rope a plynu, očakáva sa, že LNG z North Field začne prichádzať v roku 2026.Pouyanne povedal, že najväčšia dohoda spoločnosti s Katarom pomôže jeho firme nahradiť odchod z Ruska v dôsledku invázie na Ukrajinu. "Katar je jedným z najväčších svetových producentov LNG spolu so Spojenými štátmi a Austráliou.QE odhaduje, že v ložisku North Field sa nachádza zhruba 10 % známych svetových zásob zemného plynu. Podmorské zásoby siahajú až na iránske územie, ale Teheránu bránia využiť jeho plynové pole South Pars medzinárodné sankcie.Južná Kórea, Japonsko a Čína sa stali hlavnými trhmi pre katarský LNG, ale keď Európu zasiahla energetická kríza štát Perzského zálivu pomohol Británii s dodatočnými dodávkami a oznámil tiež dohodu o spolupráci s Nemeckom.Európa v minulosti odmietala dlhodobé dohody o dodávkach energií, ktoré Katar preferuje, ale konflikt na Ukrajine si vynútil zmenu postoja.(1 EUR = 1,0578 USD)