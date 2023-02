TotalEnergies vykázal rekordný zisk za rok 2022

Paríž 8. februára (TASR) – Francúzska spoločnosť TotalEnergies vykázala rekordný zisk za uplynulý rok 2022 vďaka vysokým cenám ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Koncern TotalEnergies v stredu uviedol, že jeho čistý zisk za rok 2022 bez mimoriadnych položiek dosiahol rekordných 36,2 miliardy USD (33,83 miliardy eur), čo je dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021. Spoločnosť však vlani zaknihovala poplatky vo výške takmer 15 miliárd USD spojené s ruským trhom.



Upravený čistý zisk TotalEnergies za 4. štvrťrok tak dosiahol 7,6 miliardy USD vrátane odpisov v súvislosti s Ruskom. Prudký nárast cien ropy a zemného plynu po ruskej invázii na Ukrajinu a západných sankciách priniesol TotalEnergies rovnako ako jeho rivalom mimoriadne príjmy.



Obrovské zisky však vyvolali diskusiu o zdaňovaní neočakávaných príjmov s cieľom pomôcť financovať opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred nekontrolovateľnou infláciou vrátane prudko rastúcich cien energií.



Koncernu TotalEnergies pomohla tiež silná prítomnosť na trhu so skvapalneným zemným plynom (LNG), keď európske krajiny hľadali alternatívne dodávky plynu zo vzdialenejších oblastí po tom, čo Rusko obmedzilo transport plynu plynovodmi do Európy.



"Spoločnosť naplno využila svoje globálne portfólio LNG," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Patrick Pouyanné.



TotalEnergies oznámil 22-percentný skok v predaji LNG v posledných troch mesiacoch minulého roka. Spoločnosť navrhla zvýšiť dividendu za 4. kvartál o 7,3 % na 74 centov na akciu.



TotalEnergies očakáva, že "napätie v súvislosti s európskymi cenami plynu" bude tento rok pokračovať v dôsledku obmedzeného rastu produkcie LNG a stúpajúceho dopytu. Rafinérske marže v Európe, najmä v prípade palív, ako je nafta, podporia vplyv európskeho embarga na ruské ropné produkty.



Spoločnosť odhaduje, že produkcia ropy a plynu, s výnimkou jej podielu v ruskom výrobcovi LNG Novatek PJSC, vzrastie v tomto roku o 2 % na ekvivalent 2,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. V roku 2023 plánuje investovať 16 až 18 miliárd USD, z čoho 5 miliárd USD pôjde do nízkouhlíkovej energie.



Kapitálové výdavky v roku 2022 dosiahli 16,3 miliardy USD.



(1 EUR = 1,07 USD)