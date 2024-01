Tóth: Rozpočet zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Bratislava 26. januára (TASR) - Rozpočet na tento rok zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií. Nebol totiž zostavený v súlade s výdavkovými limitmi, ktoré by udržateľnosť zlepšovali tempom 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. V rozpočte chýbajú trvalé opatrenia, ktoré by znížili deficit z očakávaných 5,7 % HDP v minulom roku na 5,2 % HDP v tomto roku. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.



"Náš odhad je, že bez dodatočných opatrení by ten rozpočet znamenal deficit na úrovni 6,1 % HDP v tomto roku, čo nie je ďaleko od toho, čo odhaduje vláda, ale je to výrazne rozdielne s tým, ako by ten deficit mal vyzerať podľa výdavkových limitov," upozornil Tóth. Súčasná podoba rozpočtu podľa RRZ zhoršuje dlhodobú udržateľnosť o 0,2 % HDP. Samotný príspevok vlády je ešte väčší, na úrovni 0,5 % HDP, rada však očakáva výraznejšiu konsolidáciu na úrovni samospráv.







Tóth pripomenul, že RRZ už dávnejšie predložila do parlamentu návrh výdavkových limitov, ktoré však doteraz neboli prerokované a schválené. Bez toho nemôžu byť ani aktualizované o novoprijaté konsolidačné opatrenia.



"Ak by sme sa odrážali od tých limitov, ktoré by v sebe už mali aj tie najnovšie konsolidačné opatrenia vlády, tak nesúlad samotného rozpočtu je až na úrovni 1,7 miliardy eur v tomto roku. My však vidíme v schválenom rozpočte nadhodnotenie na strane výdavkov, čiže podľa nášho odhadu by stačilo prijať opatrenia za 1,2 miliardy eur na to, aby bol rozpočet zosúladený s limitmi," vyčíslil predseda RRZ. Veľká časť tejto medzery by sa podľa neho dala odstrániť zreálnením výdavkov, prípadne zosúladením dočasných a trvalých príjmov a výdavkov.