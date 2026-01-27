< sekcia Ekonomika
Tóth:Konsolidácia na rok 2026 je protirastová,časť opatrení je dočasná
Najväčší trvalý vplyv z troch konsolidačných balíčkov mal podľa Tótha balíček rok predtým.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Konsolidačný balíček, ktorý bol pripravovaný koncom minulého roka na tento rok, je protirastový a časť opatrení je dočasná. To znamená, že zhoršuje konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky do budúcnosti. Uviedol to na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory s názvom Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2026 Ján Tóth, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
„Ekonomické rasty na typ ekonomiky, ako má Slovensko, sú veľmi nízke a zároveň tým, že časť opatrení je dočasná a zároveň sa zvyšovali iné výdavky, tak sme si v daňovej politike vystrieľali náboje. Máme zvýšené dane, ale pozitívny vplyv na deficit a dlh je limitovaný, pretože zároveň časť konsolidácie sme utratili na vyššie výdavky nad rámec štandardného zvyšovania. Trvalý pozitívny efekt tohto balíčka, hoci bol veľmi veľký, je len 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo nie je pozitívne,“ priblížil.
„Na druhej strane treba povedať, že od volieb, čo sa týka všetkých tých troch balíčkov, to zlepšenie je o 1,8 % HDP, čo nie je málo. Samozrejme, mohlo to byť dvakrát viac, ak by sa konsolidácia nezrieďovala novými výdavkami,“ upozornil.
Najväčší trvalý vplyv z troch konsolidačných balíčkov mal podľa Tótha balíček rok predtým. „Tohtoročný balíček, bohužiaľ, trvalo zlepšuje verejné financie len o relatívne málo, o 0,2 % HDP. Napriek tomu, že sme mali tri balíčky v relatívne vysokých sumách, máme za sebou asi tak 40 % konsolidačnej cesty, ktorá je potrebná na to, aby sme vôbec stabilizovali dlh, teda dosiahli deficit okolo 2,4 % HDP,“ podčiarkol.
Poznamenal, že najnovšie prognózy RRZ aj Národnej banky Slovenska sa v zásade zhodujú na tom, že ekonomický rast SR môže byť v tomto roku opäť pod úrovňou 1 % HDP. „Budeme zažívať dva roky rastu pod jedným percentom, čo určite nie je dobre. Zároveň, ak sa pozeráme na rasty v budúcnosti, tak tie takisto nevyzerajú byť oslnivé. My by sme chceli vidieť skôr čísla rastu okolo troch percent a vyššie,“ dodal predseda RRZ.
