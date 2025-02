Továreň Audi v Bruseli sa definitívne zatvára

Brusel 27. februára (TASR) - Továreň nemeckej automobilky Audi v Bruseli v piatok (28. 2.) definitívne zastavuje výrobu. To je ďalšia ukážka problémov, ktoré zasiahli európsky automobilový priemysel. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Zatvorenie závodu prinesie stratu 3000 pracovných miest a prichádza niekoľko dní predtým, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstaví akčný plán na pomoc automobilovému priemyslu.



Rast globálneho predaja áut sa v minulom roku prudko spomalil na 1,7 % z takmer 10 % v roku 2023, pričom registrácie nových áut na najväčších európskych trhoch, vo Francúzsku a Nemecku, klesli. Pokiaľ ide o elektrické vozidlá (EV), správa Allianz Trade tento mesiac ukázala, že európski výrobcovia zaostávajú za americkou Teslou aj čínskymi rivalmi BYD a Geely, pričom európske autá sú príliš drahé.



Audi, dcérska spoločnosť nemeckého automobilového gigantu Volkswagen, uviedla niekoľko faktorov, ktoré rozhodli o zatvorení bruselského závodu, najväčšieho súkromného zamestnávateľa v hlavnom meste Belgicka.



V roku 2018 prešla belgická továreň na výrobu elektrických vozidiel po 70 rokoch výroby modelov so spaľovacími motormi. Ale pokles dopytu po špičkových elektrických športovo-úžitkových vozidlách (SUV) na celom svete zasiahol aj predaj jej modelu Q8 e-tron, ktorý sa vyrábal výhradne v Bruseli.



Audi poukázalo tiež na dlhotrvajúce štrukturálne problémy v továrni, ktorá zápasí s vysokými nákladmi na logistiku a výrobu. Zamestnanci v Bruseli obviňujú Audi z príliš pomalého prechodu na elektromobily a zo zamerania sa na neúmerne drahý model.



Európska únia stanovila, aby automobilky v bloku do roku 2035 postupne ukončili predaj nových vozidiel so spaľovacím motorom. Chce tiež, aby elektromobily predstavovali štvrtinu nových registrácií v tomto roku. Ich predaj sa však len ťažko rozbieha pre vyššie ceny.



Audi vlani predalo na celom svete viac ako 164.000 plne elektrických modelov, čo bolo o 8 % menej ako v predchádzajúcom roku. V Číne, ktorá sa podieľala približne 40 % na celosvetovom predaji elektrických aj neelektrických áut, sa odbyt Audi znížil o 11 %.



Výrobné linky Audi v Bruseli sa definitívne zastavia v piatok, aj keď niekoľko stoviek ľudí zostane na mieste ešte pár mesiacov, aby vyčistili a rozobrali stroje alebo dokončili administratívne práce.



Vedenie Audi tvrdí, že v rámci regionálnych úradov práce boli vytvorené špecializované tímy, ktoré majú pomôcť zamestnancom závodu nájsť si novú prácu.