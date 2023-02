Továreň Tesly dosiahla cieľ výroby 4000 áut týždenne v predstihu

Berlín 27. februára (TASR) - Nemecký závod amerického výrobcu elektromobilov Tesla neďaleko Berlína už vyrába 4000 áut týždenne, tri týždne pred plánovaným termínom. Spoločnosť to oznámila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tesla plánovala zvýšiť produkciu v Nemecku na 4000 áut v týždni od 13. marca a na viac ako 5000 do konca júna. V októbri minulého roka dosiahla produkciu 2000 kusov týždenne a v decembri 3000 kusov týždenne.



Maximálna plánovaná kapacita závodu v Brandenburgu je 500.000 áut ročne, takmer 10.000 za týždeň.



Tesla začala tiež v Nemecku montovať batérie, ktoré sa čoskoro použijú vo vozidlách vyrábaných v závode. Minulý týždeň však automobilka uviedla, že sa zameria na výrobu batérií v USA vzhľadom na stimuly od americkej vlády v rámci zákona o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act).



Americký výrobca elektrických vozidiel sa pripravuje tiež na výrobu komponentov pre batérie, ako sú elektródy, z ktorých niektoré budú odoslané z jeho závodu v Grünheide, neďaleko Berlína, do USA.