Továrňam EÚ na umelú inteligenciu pomôžu pridružené antény
Autor TASR
Brusel 13. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila spustenie „antén tovární umelej inteligencie“ v siedmich členských štátoch: v Belgicku, na Cypre, v Maďarsku, Írsku, Lotyšsku, na Malte a na Slovensku. Ďalšie antény zriadila v partnerských krajinách vrátane Islandu, Moldavska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva, Severného Macedónska a Srbska, informuje o tom spravodajca TASR.
Správa o spustení antén prichádza po piatkovom (10. 10.) oznámení EK o zriadení šiestich nových tovární na umelú inteligenciu (AI), čím sa európska infraštruktúra umelej inteligencie rozrástla na 19 takýchto tovární v 16 členských štátoch EÚ.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas svojej pondelňajšej návštevy v krajinách západného Balkánu potvrdila, že nové antény pribudnú aj v Srbsku a Severnom Macedónsku, čím bude spoločnostiam v tomto regióne umožnený prístup k európskej infraštruktúre umelej inteligencie.
Antény pre továrne umelej inteligencie posilnia sieť tovární, ktoré spravuje spoločný podnik EuroHPC. EÚ a krajiny zúčastnené na spoločnom podniku EuroHPC vyčlenili vyše 2,6 miliardy eur na iniciatívu tovární a antén umelej inteligencie, čím posilnili ambíciu Európy stať sa popredným kontinentom využívania AI. Antény pridružené k továrňam AI budú poskytovať podporné služby, algoritmickú podporu, školiace aktivity, prístup k talentom a ďalšie podporné služby národnému ekosystému umelej inteligencie a zároveň zabezpečia prístup na diaľku k superpočítačovej kapacite zaistenej vzájomným prepojením tovární umelej inteligencie.
Komisia spresnila, že zavedenie nových tovární AI a pridružených antén posúva vpred akčný plán pre kontinent umelej inteligencie, dopĺňa investície EÚ do budúcich gigatovární umelej inteligencie a je v súlade so stratégiou urýchliť zavádzanie AI v európskom hospodárstve a vo verejnom sektore.
