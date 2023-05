Toyota investuje do batériového závodu v USA ďalších 2,1 miliardy USD

Tokio 31. mája (TASR) - Japonská Toyota investuje ďalších 2,1 miliardy dolárov (1,95 miliardy eur) do továrne na výrobu batérií pre elektrické a hybridné vozidlá, ktorú stavia neďaleko mesta Greensboro v Severnej Karolíne. Továreň bude dodávať batérie obrovskému komplexu v Georgetowne v štáte Kentucky, kde bude Toyota vyrábať svoje prvé elektromobily v rámci USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



V továrni na batérie, ktorá by mala začať výrobu v roku 2025, plánuje Toyota zamestnať približne 2100 pracovníkov. Celková investícia do závodu má dosiahnuť 5,9 miliardy USD. Toyota si stanovila cieľ predať do roku 2030 v USA 1,8 milióna elektrických alebo hybridných áut. Práce na výstavbe batériového závodu začala spoločnosť v roku 2021.



Toyota v utorok (30. 5.) oznámila, že za štyri mesiace do konca apríla 2023 predala 26.057 batériových elektrických áut (BEV). Znamená to, že už prekonala bilanciu za celý rok 2022, v ktorom predala 24.466 týchto vozidiel.