Toyota investuje do dvoch závodov v USA jednu miliardu dolárov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Georgetown 23. marca (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor v pondelok oznámila, že investuje jednu miliardu dolárov v USA. Ide o investíciu do závodu v meste Georgetown v štáte Kentucky do zvýšenia výroby sedanu Camry a crossoveru RAV4 a do závodu v meste v Princeton v Indiane do zväčšenia produkcie SUV Toyota Grand Highlander. Je to súčasť plánu investovať v priebehu piatich rokov v USA 10 miliárd USD (8,62 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.

Investícia v Kentucky bude v objeme 800 miliónov USD a v štáte Indiana v sume 200 miliónov USD. „Investície spoločnosti Toyota v USA sú dlhodobé a vyplývajú z našej filozofie budovať tam, kde predávame,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Severná Amerika Mark Templin.

Toyota v USA zamestnáva takmer 48.000 ľudí. Spoločnosť bola prvou z japonských automobiliek, ktorá sa zaviazala k plánu exportu vozidiel vyrobených v USA do Japonska po zmenách v japonských pravidlách dovozu áut, ktoré sú výsledkom vlaňajšej obchodnej dohody Tokia s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

(1 EUR = 1,1596 USD)
