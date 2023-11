Toyota dá takmer 400 mil. USD do výstavby tretieho závodu v Indii

Bengalúr 22. novembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota investuje takmer 400 miliónov USD (365,13 milióna eur) do výstavby tretieho výrobného závodu v Indii. Cieľom je pokryť rastúci dopyt v jednej z najľudnatejších krajín sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nový závod by mal vytvoriť 2000 nových pracovných miest a ročne vyrábať viac než 100.000 vozidiel. Celková výrobná kapacita Toyoty v Indii sa tak zvýši na 410.000 áut ročne.



Agentúra Reuters už v septembri informovala o plánoch Toyoty postaviť v Indii tretí závod. Rovnako ako dva prvé závody japonskej automobilky, aj ten najnovší by mal stáť v juhoindickom štáte Karnátaka.



"Toyote sa na indickom trhu darí," povedal Masakazu Jošimura, generálny riaditeľ miestnej divízie Toyota Kirloskar Motor. "Výstavba nového závodu jej dáva šancu na ďalší rast," dodal. India zároveň japonskej spoločnosti vytvára priestor na rast v situácii, keď čelí slabšiemu rastu na trhoch Európy a Severnej Ameriky a rastúcej konkurencii zo strany čínskych automobiliek v juhovýchodnej Ázii.



(1 EUR = 1,0955 USD)