Toyota Motor investuje 730 mld. JPY do výroby batérií v Japonsku a USA

Tokio 31. augusta (TASR) - Toyota Motor investuje 730 miliárd JPY (5,26 miliardy eur) do zvýšenia výroby batérií pre elektromobily v Japonsku a USA.



Japonská automobilka uviedla, že produkcia by sa mala spustiť medzi rokmi 2024 a 2026. V Japonsku investuje 400 miliárd JPY a v USA okolo 230 miliárd JPY. Dôvodom je vysoký dopyt po elektromobiloch.



Toyota zaznamenala úspech so svojimi hybridmi a príliš sa neponáhľala s investíciami do čistých elektromobilov. Globálny dopyt po elektromobiloch sa však rýchlo zvyšuje. Automobilka zopakovala svoj názor, že "existuje viac než jedna možnosť, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu", a zdôraznila, že súčasťou riešenia sú aj hybridy a vodíkové autá.



(1 EUR = 138,71 JPY)