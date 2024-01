Toyota Motor plánuje v roku 2024 vyrobiť približne 10,3 milióna áut

Tokio 15. januára (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor plánuje v roku 2024 vyrobiť na celom svete približne 10,3 milióna vozidiel. Dosiahla by tak rekordnú ročnú produkciu už druhý rok po sebe. Uviedol to v pondelok hospodársky denník Nikkei. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Toyota sa pripravuje na zvýšenie výroby vďaka silnému predaju hybridných vozidiel. Nedostatok automobilových polovodičov a iných komponentov sa tiež zmierňuje, uviedol Nikkei.



Za kalendárny rok do decembra 2024 chce najväčšia svetová automobilka z hľadiska predaja vyrobiť 3,4 milióna vozidiel v Japonsku a 6,9 milióna v zámorí. Tieto údaje zahŕňajú aj luxusnú značku Lexus.



Hovorca Toyoty však v reakcii na správu bez ďalších podrobností uviedol, že to nie sú informácie od automobilky.



Podľa Nikkei si Toyota dala za cieľ dosiahnuť ročnú produkciu viac ako 10,5 milióna vozidiel, pričom chce zvýšiť výrobu elektrických vozidiel na približne 250.000 v roku 2024 a 600.000 kusov v roku 2025.



Toyota minulý mesiac uviedla, že za 11 mesiacov do konca novembra 2023 vyrobila 9,2 milióna vozidiel. Približne tretinu z áut, ktoré v tomto období predala, tvorili hybridy.