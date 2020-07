Toyota očakáva v auguste ďalšie zotavenie v oblasti produkcie

Tokio 21. júla (TASR) - Japonská automobilka Toyota by mala v auguste vyprodukovať o 2 % menej áut, než pôvodne plánovala, v porovnaní so situáciou v predchádzajúcich mesiacoch však odhady na august predstavujú výrazné zlepšenie.



Spoločnosť v utorok informovala, že v auguste by mala vyrobiť približne o 15.000 menej vozidiel, než bol jej počiatočný plán. Ten, ako uviedla agentúra Reuters, počítal s augustovou produkciou zhruba 750.000 áut. V rámci zverejnenej redukcie by na domácom trhu mala Toyota v auguste vyrobiť o 6000 a v zahraničí o 9000 áut menej.



Napriek poklesu výroby v porovnaní s pôvodným plánom predstavuje očakávaná augustová produkcia podstatné zlepšenie situácie. V dôsledku pandémie nového koronavírusu dosiahla totiž doterajšia júlová produkcia japonskej automobilky 10-percentný pokles oproti pôvodnému plánu a v júni pokles predstavoval až 40 %.