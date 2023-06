Toyota odhalila plány na novú technológiu batérií

Tokio 13. júna (TASR) - Japonská automobilka Toyota v utorok oznámila, že plánuje vyrobiť polovodičovú batériu. Je to súčasť jej ambicióznych plánov pre vysokovýkonné batérie a ďalšie technológie na zlepšenie dojazdu a výkonu a na zníženie nákladov na elektrické vozidlá. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Japonská automobilka uviedla, že jej cieľom je uviesť na trh batérie novej generácie od roku 2026, ktoré ponúknu dlhší dojazd a rýchlejšie nabíjacie časy. Doba nabíjania, jedna z hlavných nevýhod elektrických vozidiel, sa skráti na 10 minút alebo menej, tvrdí spoločnosť vo vyhlásení.



Toyota pracuje na vývoji hromadnej komerčnej výroby polovodičových batérií, ktorú chce spustiť v rokoch 2027 - 2028. Automobilka to oznámila deň pred výročným stretnutím akcionárov, kde sa bude skúmať stratégia a riadenie. Ide o doteraz najúplnejšie odhalenie stratégie Toyoty, ktorá na rýchlo rastúcom trhu s elektrickými vozidlami zaostáva za súpermi.



Automobilka plánuje vyrábať vozidlá s efektívnejšou lítium-iónovou batériou, ktorá bude mať dojazd 1000 km. Na porovnanie, Model Y konkurenčnej Tesly s dlhým dojazdom dokáže prejsť približne 530 km na základe testovacích štandardov v USA.



Toyota neuviedla podrobnosti o odhadovaných nákladoch alebo mieste výroby svojho nového EV s dlhým dojazdom, ani kde bude vyrábať polovodičové batérie novej generácie.



"To, čo chceme dosiahnuť, je zmeniť budúcnosť pomocou batériových elektrických vozidiel (BEV)," povedal Takero Kato, prezident novej divízie Toyoty BEV Factory. "Batériové elektromobily novej generácie uvedieme na trh globálne a ako kompletnú zostavu od roku 2026," dodal Kato.



Spoločnosť BEV Factory, založená v máji, má za cieľ do roku 2030 vyrobiť približne 1,7 milióna vozidiel, povedal Kato.



V apríli predala automobilka na celom svete 8584 elektromobilov, a to aj pod značkou Lexus, čo po prvýkrát predstavovalo viac ako 1 % z jej globálneho predaja áut za jeden mesiac.



Toyota ďalej uviedla, že pokračuje v práci na modeloch poháňaných vodíkom vrátane vozidiel s palivovými článkami.



Vodík je stále drahý a zvyčajne sa vyrába s pomocou fosílnych palív, hoci sa dá vyrobiť aj s pomocou obnoviteľnej energie. Toyota uviedla, že spolupracuje s rôznymi partnermi na výrobe čistejšieho a lacnejšieho vodíka.



Toyota, ktorá vyrába hybridné modely Prius, Camry a luxusné modely Lexus, pracuje aj na biopalivách druhej generácie. Biopalivá, ako je etanol, sa považujú za obnoviteľnejšie ako fosílne palivá, hoci majú iné nevýhody.