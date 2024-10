Toyota odloží začiatok výroby elektromobilov v USA,počíta s rokom 2026

Tokio 3. októbra (TASR) - Japonská automobilka Toyota odloží začiatok výroby elektrických vozidiel v Spojených štátoch. Namiesto pôvodne plánovaného konca roka 2025 by sa jej produkcia elektrických áut mala spustiť až v 1. polroku 2026. Dôvodom je najmä slabnúci dopyt po elektromobiloch. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu v japonskom ekonomickom denníku Nikkei.



Denník uviedol, že firma nedávno svojim dodávateľom oznámila, že začiatok produkcie jej prvého čisto elektrického modelu v závode v Kentucky sa posúva o niekoľko mesiacov. Hovorca Toyoty Scott Vazin najnovšie spresnil, že výroba sa s väčšou pravdepodobnosťou začne v prvých mesiacoch roka 2026, než v posledných mesiacoch budúceho roka.



"Vždy sme tvrdili, že to bude buď ku koncu roka 2025, prípadne začiatkom toho ďalšieho. Teraz to vyzerá tak, že to bude v roku 2026," povedal Vazin.



Zdroje oboznámené so situáciou v automobilke pre Reuters zasa pred časom uviedli, že problémy v dodávateľskom reťazci a ďalšie komplikácie nútia Toyotu odložiť začiatok výroby elektrických áut v USA o šesť mesiacov. Vtedy uviedli, že počítajú s termínom okolo júna 2026.



V súvislosti s plánmi japonskej automobilky v USA Vazin dodal, že Toyota chce v Spojených štátoch uviesť v nasledujúcich dvoch rokoch na trh päť až sedem modelov v segmente batériových elektrických áut. Už vo februári tohto roka spoločnosť informovala, že do závodu v Kentucky investuje ďalších 1,3 miliardy USD (1,17 miliardy eur), a to práve do elektrifikácie. Celkové investície japonskej firmy do tohto závodu tak dosiahnu 10 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1071 USD)