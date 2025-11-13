< sekcia Ekonomika
Toyota oznámila investíciu 10 miliárd USD v USA
Potvrdila tak predchádzajúce vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa počas návštevy v Ázii.
Autor TASR
Tokio 13. novembra (TASR) - Japonský automobilový gigant Toyota vo štvrtok oznámil, že v USA investuje 10 miliárd USD (8,64 miliardy eur). Potvrdil tak predchádzajúce vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa počas návštevy v Ázii. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Trump minulý mesiac spôsobil určitý zmätok, keď vyhlásil, že generálny riaditeľ Toyoty Akio Tojoda mu v Tokiu povedal o investičnom pláne. „Minú 10 miliárd USD. A postavia nové automobilky,“ povedal v októbri Trump. Toyota tieto komentáre zľahčovala a šéf financií Kenta Kon minulý týždeň povedal, že je „ťažké potvrdiť toto číslo“.
Vo štvrtok však Toyota oznámila „dodatočnú investíciu“ vo výške 10 miliárd USD v priebehu nasledujúcich piatich rokov. „Tým sa celková investícia spoločnosti zvýši na takmer 60 miliárd USD od začiatku prevádzky v USA pred takmer 70 rokmi,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Oznámenie sa zhoduje s otvorením prvej továrne japonskej automobilky v USA na výrobu lítium-iónových batérií pre elektrické a hybridné autá. Závod v Severnej Karolíne je „jedenástym výrobným závodom spoločnosti Toyota v USA a predstavuje investíciu takmer 14 miliárd USD a vytvorenie až 5100 nových pracovných miest,“ uviedla spoločnosť.
Vláda v Tokiu sa v júli dohodla s Washingtonom na investícii 550 miliárd USD do americkej ekonomiky výmenou za zníženie ciel na 15 % z hroziacich 25 %, pričom clá na japonské autá mali dosiahnuť až 27,5 %.
Japonskí výrobcovia automobilov sú tiež pod tlakom Trumpovej administratívy, aby vyvážali vozidlá vyrobené v ich amerických závodoch do Japonska. Toyota uviedla, že je pripravená tak urobiť, ak budú splnené podmienky.
„Vyvíja sa úsilie o harmonizáciu japonských certifikačných noriem s normami Spojených štátov. Ak budú tieto prípravy úspešné, boli by sme ochotní to zvážiť,“ povedal Hirojuki Ueda, vedúci oddelenia verejných záležitostí spoločnosti Toyota, na autosalóne v Tokiu.
Toyota doviezla približne polovicu vozidiel, ktoré v minulom roku predala v USA, prevažne z Kanady a Mexika, ale aj približne 281.000 vozidiel vyrobených v Japonsku podľa agentúry Bloomberg News.
(1 EUR = 1,1576 USD)
