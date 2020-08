Toyota oznámila strmý pokles tržieb a zisku v 1. kvartáli

Tokio 6. augusta (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor vo štvrtok varovala pred poklesom čistého zisku za celý rok o 64 % po tom, ako sa jej príjmy v uplynulom kvartáli strmo prepadli. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá tvrdo zasiahla globálny automobilový trh.



Popredný japonský výrobca automobilov, ktorý v dôsledku pretrvávajúcej neistoty predtým odmietol poskytnúť odhad príjmov za finančný rok do konca marca 2021, teraz predpovedá, že jeho čistý zisk sa prepadne zhruba na 730 miliárd jenov (5,82 miliardy eur) z 2,07 bilióna JPY v predchádzajúcom roku. A očakáva tiež pokles prevádzkového zisku takmer o 80 % na 500 miliárd JPY.



Najväčší japonský výrobca automobilov vykázal za tri mesiace do konca júna, teda v 1. kvartáli nového finančného roka 2020/21, čistý zisk 158,8 miliardy JPY. To bolo o 74,3 % menej ako v rovnakom období minulého roka.



Prevádzkový zisk Toyoty sa v 1. štvrťroku znížil o 98,1 % na 13,9 miliardy JPY a jej tržby klesli o 40,4 % na 4,6 bilióna JPY.



Počet vozidiel predaných na celom svete v uplynulom kvartáli klesol o 50 % na 1,15 milióna kusov.



A hoci Toyota predpovedá, že globálny automobilový trh sa na konci roka 2020 a v prvej polovici roka 2021 postupne zotaví, "vplyv ochorenia COVID-19 je rozsiahly, významný a vážny a očakáva sa, že slabosť na trhu bude zatiaľ pretrvávať“.



(1 EUR = 125,37 JPY)