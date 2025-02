Toyota oznámila za 3. štvrťrok nárast tržieb aj čistého zisku

Tokio 5. februára (TASR) - Japonská automobilka Toyota zaznamenala v 3. štvrťroku svojho finančného roka 2024/25 nárast tržieb aj čistého zisku. A zvýšila svoj výhľad ročných príjmov vďaka pretrvávajúcemu dopytu po hybridných vozidlách s vysokou maržou aj vďaka silnému doláru. TASR o tom informuje na základe správ portálov businesstimes a RTTNews.



Čistý zisk Toyoty vyskočil za tri mesiace do konca decembra 2024 na 2,19 bilióna jenov (13,64 miliardy eur) z 1,36 bilióna JPY v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Ale prevádzkový zisk klesol na 1,22 bilióna JPY z 1,68 bilióna JPY. Analytici pritom odhadovali, že sa zníži menej, na 1,42 bilióna JPY.



Tržby pritom v sledovanom období vzrástli na 12,39 bilióna JPY z 12,04 bilióna JPY pred rokom.



Toyota v 3. štvrťroku výrazne ťažila zo slabého jenu a sily dolára, keďže očakávania protekcionistickej politiky nového prezidenta USA Donalda Trumpa posilnili dolár, čo zvýšilo príjmy japonskej automobilky zo zahraničia.



Aj preto Toyota zlepšila svoj výhľad prevádzkového zisku za celý fiškálny rok do konca marca 2025, pričom teraz predpovedá prevádzkový zisk vo výške 4,7 bilióna JPY, čo je nárast oproti predchádzajúcej prognóze 4,3 bilióna JPY.



Očakáva tiež ročný čistý zisk 4,52 bilióna JPY namiesto 3,57 bilióna JPY.



Japonská automobilka si v roku 2024 do značnej miery udržala status najpredávanejšieho výrobcu áut na svete, keď predala 10,8 milióna vozidiel. Hybridy tvorili takmer 50 % jej celkového predaja vozidiel.



(1 EUR = 160,52 JPY)