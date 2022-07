Toyota oznámila, že svoj model Crown začne predávať aj v zahraničí

Tokio 15. júla (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila v piatok začiatok predaja vlajkového modelu Crown po celom svete, a to aj v USA. TASR správu prevzala z AP.



"Som taký nadšený, že môžem dnes oznámiť, že táto nová rodina vozidiel Crown bude po prvý raz ponúkaná nielen v Japonsku, ale aj na celom svete," povedal v piatok novinárom generálny riaditeľ Akio Tojoda.



Automobilka v piatok predstavila štyri nové modely svojho radu Crown prvýkrát vrátane športovo-úžitkového vozidla (SUV) v snahe reštartovať 67-ročnú značku.



V poradí 16. generáciu modelu Crown chce po prvý raz predávať mimo Japonska a plánuje ju dostať približne do 40 krajín a regiónov. Prvým novým modelom bude crossover, ktorý bude v Japonsku dostupný už túto jeseň.



Model Crown bol symbolom japonského bohatstva a hrdosti. Bolo to tiež auto, ktoré spájalo japonskú svetovú technológiu a ľudské zdroje, uviedol Tojoda počas prezentácie. Toyota, popredná japonská automobilka, ktorá predáva celosvetovo približne 10 miliónov vozidiel ročne, už má úspešný luxusný rad s názvom Lexus. Jeho najlacnejšie modely sa v USA predávajú približne za 35.000 USD (34.982,51 eura).



História Crown je paralelou vzostupu Toyoty a modernej japonskej ekonomiky, pričom prvý sedan tejto značky sa začal predávať v Japonsku v roku 1955.



(1 EUR = 1,0005 USD)