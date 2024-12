Toyota plánuje v Číne závod na elektromobily, vyrábať má najmä Lexus

Tokio 26. decembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota plánuje postaviť v čínskom Šanghaji závod na výrobu elektromobilov. Ten by mal produkovať najmä luxusné autá značky Lexus. Informovali o tom japonský ekonomický denník Nikkei a agentúra AFP, ktoré sa odvolali na zdroje z automobilky. Najväčší výrobca áut na svete tak plánuje ďalšiu investíciu na trhu, na ktorom mnohé zahraničné automobilky zápasia s problémami a ťažkosti s predajom má aj samotná Toyota.



Jej predaj v Číne za 1. polrok výrazne klesol. Za prvých šesť mesiacov roka predala Toyota na čínskom trhu 785.000 áut, čo medziročne predstavuje pokles o 11 %. Tlak na Toyotu, podobne ako na iné zahraničné automobilky, vytvárajú domáci konkurenti, najmä čínsky výrobca elektromobilov BYD. Toyota však uviedla, že napriek problémom nemá v pláne meniť svoju súčasnú stratégiu, na základe ktorej považuje Čínu za kľúčový trh.



Prevádzka nového závodu japonskej firmy v Číne by sa mala začať v roku 2027. Toyota už v Číne vyrába, a to v rámci spoločných podnikov s čínskymi firmami FAW Group a Guangzhou Automobile Group. Závod v Šanghaji by však mala prevádzkovať sama, uviedol denník Nikkei odvolávajúc sa na zdroje oboznámené s informáciami. Bude to znamenať prvý japonský závod tohto druhu v Číne.



Podľa japonskej televízie NHK je Toyota presvedčená, že nový závod jej pomôže zmierniť tlak domácej konkurencie na kľúčovom automobilovom trhu. Čína minulý rok predstihla Japonsko v rebríčku najväčších vývozcov áut na svete, k čomu Číňanom dopomohla práve dominancia v segmente elektromobilov. V tejto oblasti Toyota v minulom období čiastočne stratila zameriavaním sa najmä na hybridné vozidlá. Nový závod by mal vyrábať najmä modely značky Lexus, keďže väčšinu týchto áut vyrobených v Japonsku predá Toyota na čínskom trhu.