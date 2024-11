Toyota plánuje výrazne zvýšiť produkciu áut v Číne

Tokio 11. novembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota plánuje výrazne zvýšiť svoju produkciu v Číne. Nevylučuje, že do konca tohto desaťročia by na najväčšom automobilovom trhu sveta mohla vyrobiť približne 3 milióny áut ročne. Ak by sa jej to podarilo, v porovnaní s doterajším maximom by zvýšila produkciu na čínskom trhu o viac než 60 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa dvoch zdrojov oboznámených s plánmi Toyoty by japonská spoločnosť chcela do roku 2030 vyrábať v Číne minimálne 2,5 milióna, prípadne až 3 milióny áut ročne. Čo sa týka vyššieho objemu, bolo by to o 63 % viac, než predstavuje jej doterajší rekord na tomto trhu. Ten dosiahla Toyota v roku 2022, a to na úrovni 1,84 milióna vozidiel. Vlani vyrobila v Číne 1,75 milióna áut.



Plán najväčšieho výrobcu áut na svete, čo sa týka Číny, predstavuje strategický obrat. Jeho cieľom je získať späť podiel na trhu, ktorý jej v minulých rokoch zobrali čínski konkurenti, najmä spoločnosť BYD. Stratégia Toyoty je navyše v ostrom kontraste s inými automobilkami vrátane japonských, ktoré znižujú produkciu na čínskom trhu, prípadne sa z neho sťahujú.



Toyota už informovala niektorých dodávateľov o plánovanom zvýšení produkcie. Cieľom je ubezpečiť ich o záujme pokračovať na čínskom trhu a zaistiť si tak stabilný dodávateľský reťazec. Na otázky agentúry Reuters k plánom zvyšovania produkcie Toyota uviedla iba toľko, že "vzhľadom na rastúcu konkurenciu na čínskom trhu neustále zvažuje rôzne iniciatívy". Dodala, že bude aj naďalej pracovať na tom, aby "jej autá určené pre čínsky trh boli ešte lepšie".