Toyota pozastavila výrobu v Rusku

Tokio 30. marca (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila, že od pondelka pozastavuje produkciu aj v Rusku a odstávka európskych závodov bude trvať ešte minimálne tri týždne.



Ako Toyota informovala, výrobu v Rusku pozastavuje na päť dní, od 30. marca do 3. apríla vrátane. Zároveň uviedla, že čo sa týka jej závodov v šiestich európskych krajinách, ich odstávku predlžuje, pričom ich otvorenie sa predpokladá najskôr 20. apríla.



Po rozšírení nového koronavírusu do Európy, kde ním spôsobovaná choroba COVID-19 nabrala obrovské rozmery, pozastavila Toyota produkciu v európskych závodoch približne v polovici marca. Firma má závody vo Francúzsku, v Británii, Českej republike, Poľsku, Turecku a Portugalsku.



Medzitým pozastavila produkciu aj vo všetkých svojich závodoch v Severnej Amerike. Tie by mali byť odstavené tiež ešte tri týždne. Naopak, výroba v jej štyroch čínskych závodoch sa už vrátila na pôvodnú úroveň.



V roku 2019 vyrobila najväčšia japonská automobilka v Európe približne 780.000 vozidiel. V porovnaní s rokom 2018 to znamenalo rast o 0,4 %.