Toyota pre nedostatok čipov opäť prerušuje výrobu v Japonsku

Tokio 21. januára (TASR) - Najväčšia svetová automobilka z hľadiska predaja, japonská spoločnosť Toyota, je pre nedostatok komponentov nútená opäť zastaviť výrobu vo svojich domácich závodoch.



Toyota Motor v piatok oznámila, že v tento deň, ako aj v sobotu (22. 1.) a pondelok (24. 1) zastaví produkciu v celkovo 11 japonských továrňach. To bude nad rámec už predtým ohlásenej odstávky vo februári, ktorá prebehne v rôznych dňoch v ôsmich zo 14 závodov spoločnosti v Japonsku a dotkne sa aj výroby hybridných modelov Prius a luxusných modelov Lexus. Dôvodom je najmä nedostatok čipov, ktoré sú kľúčové pri výrobe moderných automobilov.



Továrne Toyoty v Japonsku aj inde vo svete pritom zasiahli tiež blokády a odstávky v súvislosti s opatreniami na zastavenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Podrobnosti Toyota neuviedla.



Po zohľadnení posledných zmien sa produkcia v januári podľa odhadu Toyoty zníži o 47.000 vozidiel. Vo fiškálnom roku do konca marca 2022 tak výroba nedosiahne ani 9 miliónov vozidiel aj napriek zdravému dopytu. Výrobcovia na celom svete zápasia s nedostatkom čipov.



"Robíme, čo je v našich silách, aby sme naše vozidlá dodali zákazníkom čo najskôr," uvádza sa vo vyhlásení automobilky, ktorá sa zároveň ospravedlňuje za vzniknuté problémy.



Matteo Fini zo spoločnosti IHS Markit neočakáva, že problémy s dodávkami po určitom čase zmiznú. Poznamenal tiež, že najnovšie skúsenosti s nedostatkom vstupných komponentov nútia výrobcov automobilov úplne zmeniť riadenie dodávok, ktoré budovali uplynulých 30 rokov. Namiesto presne načasovaných dodávok - tzv. just-in-time (JIT), ktoré im pomohli vyriešiť nedostatok skladovacieho priestoru pre materiál a finálne výrobky, teraz uvažujú o návrate späť, k predchádzajúcim praktikám vytvárania si zásob kľúčových komponentov. Hoci ich to bude stáť peniaze, náklady na prevzatie zásob budú v konečnom dôsledku nižšie ako straty spojené s prerušením výroby, domnieva sa Fini.