Washington 17. januára (TASR) - Japonská automobilka Toyota presunie výrobu svojho pickupu Tacoma z USA do Mexika. Uviedla to firma v piatok s tým, že presun je súčasťou organizačných zmien vo výrobe na severoamerickom trhu.



Ako uviedla agentúra Reuters, najväčšia japonská automobilka zároveň informovala, že do roku 2022 ukončí výrobu svojho modelu Toyota Sequoia v americkom štáte Indiana. Výrobu tohto modelu presunie v roku 2022 do svojho texaského závodu, v ktorom do konca roka 2021 ukončí produkciu Tacomy.



Toyota vyrába pickupy Tacoma v Mexiku od roku 2004, a to v štáte Baja California. Minulý mesiac začala tieto autá vyrábať aj v závode v štáte Guanajuato. Americký prezident Donald Trump výrobu áut v Mexiku pre americký trh ostro kritizoval, nová severoamerická obchodná dohoda známa pod označením USMCA, ktorú v týchto dňoch schválil Senát amerického Kongresu, však zaručuje, že automobilky budú môcť vyrábať pickupy v Mexiku bez toho, aby čelili novým dovozným clám.



Výrobná kapacita pre pickupy Tacoma v Mexiku by mala dosiahnuť približne 266.000 áut ročne. V USA predala Toyota týchto áut minulý rok takmer 249.000, čo znamená rast o 1,3 %.