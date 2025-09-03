< sekcia Ekonomika
Toyota rozšíri závod v českom Kolíne, bude tam vyrábať elektromobily
O investícii v hodnote približne 680 miliónov eur v stredu informoval český premiér Petr Fiala a minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota bude v Česku vyrábať batériové elektromobily. Vo svojom závode v meste Kolín postaví novú výrobnú linku a ten sa tak stane vôbec prvým miestom v Európe, kde bude Toyota svoje elektromobily vyrábať. O investícii v hodnote približne 680 miliónov eur v stredu informoval český premiér Petr Fiala a minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to jasný dôkaz, že Česko patrí medzi priemyslovo veľmi silné krajiny, že dokážeme uspieť v ostrej medzinárodnej konkurencii a tiež niečo ponúknuť. Český automobilový priemysel tým urobí obrovský krok k modernizácii a budúcnosti mobility,“ vyhlásil Fiala. Investícia podľa jeho slov zmení budúcnosť českého priemyslu.
„Začne sa tam prvýkrát v histórii našej krajiny vyrábať batériový elektromobil a s ním aj systémy na jeho pohon. Vláda túto investíciu podporí čiastkou 64 miliónov eur, ktorá bude smerovať do podpory zavedenia batériových systémov pre eletromobily,“ spresnil. Prínosy pre štát sú z tejto investície podľa českého premiéra veľké. Dosiahnu podľa neho šesť miliárd korún a v regióne vznikne 245 nových pracovných miest.
Predseda českej vlády pripomenul, že automobilový priemysel tvorí desatinu českého HDP. Značka v ČR pôsobí už viac než 20 rokov, za ten čas tu vyrobila 4,5 milióna áut. Automobilka patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Stredočeskom kraji, aktuálne v nej pracuje približne 3200 ľudí. V súčasnosti sa v Kolíne vyrábajú modely Aygo X a Yaris Hybrid.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Je to jasný dôkaz, že Česko patrí medzi priemyslovo veľmi silné krajiny, že dokážeme uspieť v ostrej medzinárodnej konkurencii a tiež niečo ponúknuť. Český automobilový priemysel tým urobí obrovský krok k modernizácii a budúcnosti mobility,“ vyhlásil Fiala. Investícia podľa jeho slov zmení budúcnosť českého priemyslu.
„Začne sa tam prvýkrát v histórii našej krajiny vyrábať batériový elektromobil a s ním aj systémy na jeho pohon. Vláda túto investíciu podporí čiastkou 64 miliónov eur, ktorá bude smerovať do podpory zavedenia batériových systémov pre eletromobily,“ spresnil. Prínosy pre štát sú z tejto investície podľa českého premiéra veľké. Dosiahnu podľa neho šesť miliárd korún a v regióne vznikne 245 nových pracovných miest.
Predseda českej vlády pripomenul, že automobilový priemysel tvorí desatinu českého HDP. Značka v ČR pôsobí už viac než 20 rokov, za ten čas tu vyrobila 4,5 milióna áut. Automobilka patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Stredočeskom kraji, aktuálne v nej pracuje približne 3200 ľudí. V súčasnosti sa v Kolíne vyrábajú modely Aygo X a Yaris Hybrid.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)