Toyota si v roku 2025 udržala pozíciu najväčšieho výrobcu automobilov
Zvýšila náskok pred nemeckým konkurentom Volkswagen (VW).
Autor TASR
Tokio 29. januára (TASR) - Japonská spoločnosť Toyota si v minulom roku udržala pozíciu najväčšieho výrobcu automobilov na svete a zvýšila náskok pred nemeckým konkurentom Volkswagen (VW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Predaj vrátane dcérskych spoločností Daihatsu a Hino Motors vzrástol o 4,6 % na 11,3 milióna vozidiel, čo predstavuje nový rekord, oznámila automobilka vo štvrtok. Odbyt skupiny Volkswagen v roku 2025 klesol o 0,5 % na 8,98 milióna áut.
Toyota vlani rástla napriek stagnujúcemu predaju v Číne, ktorá patrí medzi jej kľúčové trhy, kde čelí intenzívnej konkurencii zo strany miestnych výrobcov. Predaj v USA vzrástol o 8 % na 2,25 milióna vozidiel, a to aj napriek 25-percentnému clu na dovoz japonských automobilov, ktoré Washington uplatňoval od apríla do polovice septembra, keď colná sadzba klesla na 15 %. Vo svojich závodoch v USA Toyota vlani zvýšila výrobu o 10 % na 1,39 milióna vozidiel.
