Toyota v Číne prepúšťa niektorých robotníkov, jej predaj tam klesá

Šanghaj 24. júla (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor prepustila časť zamestnancov v jednom zo svojich závodov v Číne, keďže čelí cenovej vojne a poklesu predaja na najväčšom automobilovom trhu na svete. Uviedli to traja pracovníci, ktorí nechceli byť menovaní. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločný podnik Toyoty a čínskej štátnej spoločnosti Guangzhou Automobile Group (GAC) cez víkend prepustil zamestnancov a ponúkol im kompenzáciu, uviedli to nemenovaní pracovníci.



Agentúra Reuters nedokázala zistiť, koľko zamestnancov prišlo o prácu. GAC a Toyota v pondelok nereagovali na žiadosti o komentár.



Továreň GAC Toyota má podľa svojej webovej stránky ročnú výrobnú kapacitu 1 milión vozidiel a zamestnáva približne 19.000 ľudí. Vyrába modely vrátane Camry, Levin a elektromobil bZ4X.



Tento krok Toyoty prichádza po tom, ako ďalšia japonská automobilka Mitsubishi Motors začiatkom júla uviedla, že zníži náklady na zamestnancov vo svojom čínskom spoločnom podniku s GAC v rámci reštrukturalizácie.



Generálny riaditeľ Mitsubishi Takao Kato počas pondelňajšieho telefonátu povedal novinárom, že spoločnosť sa zatiaľ so svojím miestnym náprotivkom v Číne nedohodla, ako presne bude pokračovať v reštrukturalizácii. Výroba nového modelu Mitsubishi Outlander zostala pozastavená, dodal Kato, pričom podmienky, ktorým spoločnosť čelí v Číne, opísal ako "náročné".



Japonské značky zaznamenali v rámci výrobcov automobilov najprudší prepad predaja v Číne v prvej polovici tohto roka, pričom ich podiel na trhu sa zmenšil na 14,9 % z takmer 20 % pred rokom, podľa čínskeho združenia výrobcov áut. Medzitým predaj čínskych značiek sa podieľal 53 % na celkovom predaji.



Toyota počíta s tým, že jej elektrické modely oživia predaj v Číne, ktorý za prvých šesť mesiacov klesol o 9 %. Spoločnosť sa zapojila do cenovej vojny, ktorú začala Tesla, a vo februári a znížila počiatočnú cenu svojho modelu bZ4X EV o 15 %.