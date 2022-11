Toyota vykázala pokles zisku aj za 1. polrok 2022/23

Tokio 1. novembra (TASR) - Japonský automobilový gigant Toyota vykázal v utorok pokles zisku za uplynulý 2. štvrťrok aj za celý 1. polrok 2022/23. Dôvodom je nedostatok počítačových čipov, ktorý čiastočne kompenzovali kurzové zisky zo slabšieho jenu. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Zisk spoločnosti Toyota Motor za tri mesiace do konca septembra 2022 klesol o 31 % na 434 miliárd jenov (2,94 miliardy eur) z takmer 627 miliárd JPY v predchádzajúcom roku.



Výrobca sedanov Camry, hybridných modelov Prius a luxusných modelov Lexus uviedol, že čelí mnohým výzvam, vrátane rastúcich úrokových sadzieb, prudko stúpajúcich nákladov na materiál a kolísajúcich výmenných kurzov. Nedostatok polovodičov, blokády spojené s koronavírusom v Šanghaji a záplavy v Južnej Afrike tiež negatívne zasiahli príjmy spoločnosti.



Globálny automobilový priemysel už nejaký čas zápasí s problémami v dodávateľskom reťazci v dôsledku blokád spojených s ochorením COVID-19.



Štvrťročné tržby Toyoty vzrástli o 22 % na 9,2 bilióna JPY zo 7,5 bilióna JPY rok predtým.



Za prvý polrok fiškálneho roka, ktorý sa končí 31. marca 2023, klesol zisk Toyoty na 1,17 bilióna JPY z 1,52 bilióna JPY v predchádzajúcom roku. Prevádzkový zisk sa znížil na 1,14 bilióna JPY z 1,75 bilióna JPY. Na druhej strane, tržby za toto obdobie vzrástli na 17,71 bilióna JPY z vlaňajších 15,48 bilióna JPY. Prispelo k tomu oslabenie jenu, ktoré zvýšilo tržby zo zahraničia. To k celkovému výsledku spoločnosti Toyota pridalo 565 miliárd JPY.



Toyota zároveň znížila svoju prognózu výroby vozidiel za celý fiškálny rok na 9,2 milióna z predchádzajúceho odhadu 9,7 milióna vozidiel.



Toyota predala v období od júla do septembra na celom svete 2,6 milióna vozidiel, čo je nárast z 2,5 milióna vozidiel v rovnakom období minulého roka.



Automobilka potvrdila svoju prognózu zisku za celý fiškálny rok na úrovni 2,3 bilióna JPY. Na ilustráciu v predchádzajúcom fiškálnom roku mala zisk viac ako 2,8 bilióna JPY.



(1 EUR = 147,4 JPY)