< sekcia Ekonomika
Toyota z dôvodu zablokovania Hormuzského prielivu zníži výrobu
Zníženie výroby sa dotkne predovšetkým vozidiel určených pre Blízky východ a Áziu vrátane SUV Toyota RAV4 vyrábaného v Číne, ako aj vozidiel založených na rámovej platforme IMV.
Autor TASR
Tokio 25. mája (TASR) - Automobilová skupina Toyota do novembra zníži výrobu vo svojich závodoch mimo Japonska o približne 83.000 kusov. Dôvodom je uzavretie Hormuzského prielivu, ktoré viedlo k prudkému nárastu cien energií a narušeniu logistických reťazcov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na spravodajský portál Nikkei Asia.
Spoločnosť, ktorá pôvodne zvažovala, že produkciu v zahraničí zníži o 38.000 kusov, v pondelok informovala hlavných dodávateľov o nových zmenách vo svojom výrobnom pláne. Ako hlavné dôvody uviedla klesajúci dopyt na Blízkom východe a prudký nárast cien pohonných látok. Zníženie výroby sa dotkne predovšetkým vozidiel určených pre Blízky východ a Áziu vrátane SUV Toyota RAV4 vyrábaného v Číne, ako aj vozidiel založených na rámovej platforme IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle). Platforma sa používa na výrobu pikapov, SUV a minivanov vrátane modelov Hilux a Fortuner.
Spoločnosť, ktorá pôvodne zvažovala, že produkciu v zahraničí zníži o 38.000 kusov, v pondelok informovala hlavných dodávateľov o nových zmenách vo svojom výrobnom pláne. Ako hlavné dôvody uviedla klesajúci dopyt na Blízkom východe a prudký nárast cien pohonných látok. Zníženie výroby sa dotkne predovšetkým vozidiel určených pre Blízky východ a Áziu vrátane SUV Toyota RAV4 vyrábaného v Číne, ako aj vozidiel založených na rámovej platforme IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle). Platforma sa používa na výrobu pikapov, SUV a minivanov vrátane modelov Hilux a Fortuner.