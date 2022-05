Toyota zaznamenala rekordný celoročný zisk

Tokio 11. mája (TASR) - Skupina Toyota Motor zaznamenala rekordný celoročný zisk. V posledkom kvartáli však jej zisk klesol o tretinu. Takisto varovala, že v prebiehajúcom fiškálnom roku 2022/2023 (do 31. marca 2023) jej prevádzkový zisk môže padnúť o pätinu z dôvodu bezprecedentného zvýšenia cien materiálov a logistických nákladov.



Japonský koncern, ktorý v minulom roku obhájil korunu najväčšej svetovej automobilky z hľadiska predaja, zaznamenal vo fiškálnom roku 2021/2022 skončenom 31. marca čistý zisk 2,85 bilióna JPY (20,75 miliardy eur). To bolo o 26,9 % viac ako v predchádzajúcom fiškálnom roku. Prevádzkový zisk vyskočil o 36,3 % na takmer 3 bilióny JPY a tržby sa zvýšili o 15,3 % na rekordných 31,4 bilióna JPY.



V prebiehajúcom fiškálnom roku 2022/2023 však počíta s poklesom čistého zisku na 2,26 bilióna JPY. Prevádzkový zisk by mal klesnúť na 2,4 bilióna pričom analytici očakávali nárast na 3,36 bilióna JPY.



Jednou z príčin robustných výsledkov v uplynulom roku bol aj pozitívny vplyv výmenných kurzov, keď oslabenie jenu podporilo zisky z predaja v zahraničí. Ďalším faktorom bolo zníženie nákladov.



Toyota napriek problémami s dodávkami a narušeniam produkcie v uplynulom fiškálnom roku vyrobila 8,5 milióna vozidiel. Koncern v prebiehajúcom fiškálnom roku očakáva produkciu na úrovni 9,7 milióna vozidiel.