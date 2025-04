Toyota zvažuje investíciu do možného odkúpenia kľúčového dodávateľa

Tokio 27. apríla (TASR) - Japonská automobilová skupina Toyota Motor skúma možnosť investovania do potenciálneho odkúpenia dodávateľa kľúčových dielov Toyota Industries. Hodnota transakcie by mohla dosiahnuť 36,85 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Momentálne skúmame rôzne možnosti vrátane investícií,“ uviedla automobilka v sobotu (26. 4.) v podaní na tokijskú burzu po tom, ako správy o možnom odkúpení uverejnili viaceré médiá.



Agentúra Bloomberg News už v piatok (25. 4.) informovala, že predseda Toyoty Akio Tojoda a jeho rodina zakladateľov navrhli kúpu Toyota Industries za 6 biliónov jenov (36,85 miliardy eur). Chcú tak upevniť svoju kontrolu nad spoločnosťou.



Toyota Industries, predtým známa ako Toyoda Automatic Loom Works, bola založená v roku 1926 Sakičim Tojodom na výrobu automatických tkáčskych stavov. V rámci spoločnosti bola vytvorená automobilová divízia, ktorá sa neskôr odčlenila pod názvom Toyota Motor. Toyota Industries, ktorá má trhovú hodnotu 4 bilióny JPY, vyrába tkáčske stavy pre textilnú výrobu, ako aj súčiastky pre automobily Toyota. Je tiež významným výrobcom vysokozdvižných vozíkov a vyrába športové úžitkové vozidlo RAV4 pre Toyota Motor, ako aj motory.



Hoci je Akio Tojoda predsedom Toyota Motor, jeho priame vlastníctvo v spoločnosti predstavuje menej ako 1 %, zatiaľ čo Toyota Industries má v automobilke podiel vo výške 9,07 %. Odkúpenie by posilnilo podiel Akia Tojodu a vplyv na širšiu skupinu Toyota, ktorá zahŕňa dodávateľov a podiely v iných podnikoch vrátane konkurenčných výrobcov automobilov.



Nový návrh na odkúpenie prichádza niekoľko mesiacov po kolapse podobnej ponuky na prevzatie od japonskej maloobchodnej holdingovej spoločnosti Seven & i Holdings. Dôvodom zlyhania bol nedostatok financií.



Ak bude ponuka pokračovať, financovanie bude zahŕňať osobnú investíciu Akia Tojodu spolu s pôžičkami od Mitsubishi UFJ Financial Group a ďalších veľkých japonských bánk, povedal zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Zatiaľ čo Toyota Industries je teraz menšia a menej profilovaná ako jej rovnomenný automobilový gigant, má v spoločnosti a rodinnej tradícii posvätné postavenie.



(1 EUR = 162,8 JPY)