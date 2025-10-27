< sekcia Ekonomika
Toyota zvýšila v septembri predaj aj produkciu
Výroba však vzrástla aj v Číne a na domácom trhu.
Autor TASR
Tokio 27. októbra (TASR) - Japonská automobilka Toyota zvýšila v septembri produkciu aj predaj, pričom v obidvoch prípadoch ju podporil americký trh. Informovala o tom agentúra Reuters.
Toyota v pondelok oznámila, že v septembri vyrobila celosvetovo 918.146 vozidiel. Medziročne to predstavuje rast o 11 %. Výrazne k tomu prispel kľúčový trh Toyoty, Spojené štáty, kde sa výroba zvýšila až o 29 % najmä v dôsledku zvýšeného dopytu po hybridných vozidlách.
Výroba však vzrástla aj v Číne a na domácom trhu. V Číne sa zvýšila o 16 % a v Japonsku o 9 %.
Rástol aj predaj vozidiel Toyoty, a to deviaty mesiac v rade. Zvýšil sa o 3 % na 879.314 áut, pričom opäť ho podporil trh USA, kde predaj vzrástol oproti septembru minulého roka o 14 %. Spojené štáty tak vykompenzovali pokles predaja v Číne o 1 % a na domácom japonskom trhu o 5 %.
Za deväť mesiacov tohto roka predala japonská automobilka celosvetovo 7,8 milióna áut. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 5 %.
Toyota v pondelok oznámila, že v septembri vyrobila celosvetovo 918.146 vozidiel. Medziročne to predstavuje rast o 11 %. Výrazne k tomu prispel kľúčový trh Toyoty, Spojené štáty, kde sa výroba zvýšila až o 29 % najmä v dôsledku zvýšeného dopytu po hybridných vozidlách.
Výroba však vzrástla aj v Číne a na domácom trhu. V Číne sa zvýšila o 16 % a v Japonsku o 9 %.
Rástol aj predaj vozidiel Toyoty, a to deviaty mesiac v rade. Zvýšil sa o 3 % na 879.314 áut, pričom opäť ho podporil trh USA, kde predaj vzrástol oproti septembru minulého roka o 14 %. Spojené štáty tak vykompenzovali pokles predaja v Číne o 1 % a na domácom japonskom trhu o 5 %.
Za deväť mesiacov tohto roka predala japonská automobilka celosvetovo 7,8 milióna áut. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 5 %.