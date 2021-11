Toyota zvýšila výhľad zisku v tomto roku po silnom 2. kvartáli

Tokio 4. novembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor vo štvrtok zvýšila výhľad zisku v tomto roku po uplynulom silnom 2. kvartáli 2021/22, ktorý ukázal, že zvládla problémy s nedostatkom čipov lepšie ako jej konkurenti. Podporili ju pritom aj priaznivé menové kurzy. Automobilka však varovala, že globálny nedostatok polovodičov stále predstavuje riziko pre jej celoročné výrobné plány.



Toyota bola rovnako ako ostatní svetoví výrobcovia automobilov nútená znížiť produkciu pre nedostatok čipov a tiež blokády na zastavenie pandémie nového koronavírusu v juhovýchodnej Ázii, ktoré spomalili výrobu komponentov v jej továrňach v Malajzii a vo Vietname. Dopyt po vozidlách na celom svete sa pritom zotavuje z pandémie.



Toyota vykázala za tri mesiace do konca septembra 2021 prevádzkový zisk 750 miliárd jenov (5,69 miliardy eur), čo je o 48 % viac ako v rovnakom období minulého roka a o 26 % viac, ako očakávali analytici.



Oznámila tiež spätný odkup akcií až do výšky 150 miliárd JPY a zvýšila dividendu za 1. polrok o 15 jenov na 120 jenov na akciu.



Toyota zároveň znížila svoj celoročný odhad predaja o 260.000 vozidiel na 10,29 milióna kusov.



V 2. štvrťroku sa predaj vozidiel Toyota mierne zvýšil o 0,9 % na 1,9 milióna kusov, pričom predaj v Ázii vyskočil o 24 %, zatiaľ čo predaj na väčšine ostatných trhov vrátane Japonska, Severnej Ameriky a Európy klesol.



Po lepšom než očakávanom zisku v 2. štvrťroku 2021/22 zvýšila automobilka svoju celoročnú prognózu prevádzkového zisku o 12 % na 2,8 bilióna jenov, čo by znamenalo šesťročné maximum.



Ale finančný riaditeľ Kenta Kon upozornil, že bez vplyvu slabšieho jenu, ktorý zvyšuje hodnotu príjmov zo zahraničia, by došlo k revízii zisku smerom nadol pre rast nákladov na materiály.



Toyota rovnako ako jej konkurenti výrazne investuje do technológie a kapacity na výrobu elektromobilov, keďže štáty na celom svete zavádzajú prísnejšie pravidlá na zníženie emisií oxidov uhlíka.



Japonská automobilka oznámila plány na uvedenie 15 modelov batériových elektrických vozidiel na trh do roku 2025 a do roku 2030 vynaloží 13,5 miliardy USD (11,66 miliardy eur) na vývoj batérií pre elektromobily a ich napájacieho systému.



(1 EUR = 131,90 JPY; 1 EUR = 1,1578 USD)